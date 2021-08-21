Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Gómez é convocado pelo Paraguai, mas não desfalca o Palmeiras; entenda

Zagueiro jogará três jogos pelas Eliminatórias, mas o jogo do Palmeiras no qual ele seria desfalque será adiado...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O técnico da seleção do Paraguai, Eduardo Berizzo, convocou nesta sexta-feira 25 jogadores para disputar as partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na próxima data Fifa. Naturalmente, o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez, está na lista. Ele é capitão e destaque da Seleção Paraguaia.O Paraguai vai enfrentar o Equador no dia 2 de setembro, em Quito, pela nona rodada, e depois fará a partida adiada da sexta rodada contra a Colômbia, em Assunção, dia 5. O terceiro jogo será contra a Venezuela, de novo em casa, no dia 9. O Paraguai é o sexto colocado das Eliminatórias, com sete pontos.
Gómez ficaria de fora do jogo do Palmeiras contra o Ceará, pela 19ª rodada do Brasileirão, mas a CBF comunicou que irá adiar as partidas dos clubes que tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira. Como o goleiro Weverton foi chamado por Tite, o jogo do Verdão será remarcado. O Campeonato Brasileiro voltará a ser disputado no dia 11 de setembro.Além de Gómez e Weverton, o Palmeiras também perderá o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, que foi convocado pelo Uruguai. Ele deve ser o reserva de Matías Viña, que recentemente deixou o Verdão para atuar na Roma, da Itália.
Com Gómez à disposição e buscando diminuir a distância para o Atlético-MG, líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 11 horas (de Brasília), para enfrentar o Cuiabá, no Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados