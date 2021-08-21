Gustavo Gómez é convocado pelo Paraguai, mas não desfalca o Palmeiras; entenda

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O técnico da seleção do Paraguai, Eduardo Berizzo, convocou nesta sexta-feira 25 jogadores para disputar as partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na próxima data Fifa. Naturalmente, o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez, está na lista. Ele é capitão e destaque da Seleção Paraguaia.O Paraguai vai enfrentar o Equador no dia 2 de setembro, em Quito, pela nona rodada, e depois fará a partida adiada da sexta rodada contra a Colômbia, em Assunção, dia 5. O terceiro jogo será contra a Venezuela, de novo em casa, no dia 9. O Paraguai é o sexto colocado das Eliminatórias, com sete pontos.

Gómez ficaria de fora do jogo do Palmeiras contra o Ceará, pela 19ª rodada do Brasileirão, mas a CBF comunicou que irá adiar as partidas dos clubes que tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira. Como o goleiro Weverton foi chamado por Tite, o jogo do Verdão será remarcado. O Campeonato Brasileiro voltará a ser disputado no dia 11 de setembro.Além de Gómez e Weverton, o Palmeiras também perderá o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, que foi convocado pelo Uruguai. Ele deve ser o reserva de Matías Viña, que recentemente deixou o Verdão para atuar na Roma, da Itália.