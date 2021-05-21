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futebol

Gustavo Gómez é convocado e será o quarto desfalque do Palmeiras em junho

Defensor irá enfrentar o Uruguai, no dia 03 de junho, e o Brasil, no dia 06
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Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:35
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Titular absoluto da equipe do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez desfalcará, no início de junho, o Verdão, pois estará representando a Seleção Paraguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. >> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
O zagueiro foi o quarto atleta palmeirense convocado para representar seu país. Além dele, Matías Viña, Weverton e Gabriel Menino foram chamados para as seleções principais e olímpica, respectivamente.Deste modo, por estar presente nos confrontos contra o Uruguai, no dia 03 de junho, e Brasil, no dia 08, Gómez perderá os seguintes embates do Verdão:
- CRB x Palmeiras (ida da Copa do Brasil) – 3/6- Palmeiras x Chapecoense (segunda rodada do Brasileirão) – 6/6- Palmeiras x CRB (volta da Copa do Brasil) – 9/6*
*Ainda é possível que o Palmeiras “resgate” o zagueiro em tempo hábil para poder enfrentar o CRB no jogo de volta, a depender da necessidade dele em campo.
Ainda com os selecionáveis, o Palmeiras está na disputa do Campeonato Paulista. A segunda partida da final será disputada no próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi.

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