Gustavo Gómez é convocado e será o quarto desfalque do Palmeiras em junho

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Titular absoluto da equipe do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez desfalcará, no início de junho, o Verdão, pois estará representando a Seleção Paraguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. >> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

O zagueiro foi o quarto atleta palmeirense convocado para representar seu país. Além dele, Matías Viña, Weverton e Gabriel Menino foram chamados para as seleções principais e olímpica, respectivamente.Deste modo, por estar presente nos confrontos contra o Uruguai, no dia 03 de junho, e Brasil, no dia 08, Gómez perderá os seguintes embates do Verdão:

- CRB x Palmeiras (ida da Copa do Brasil) – 3/6- Palmeiras x Chapecoense (segunda rodada do Brasileirão) – 6/6- Palmeiras x CRB (volta da Copa do Brasil) – 9/6*

*Ainda é possível que o Palmeiras “resgate” o zagueiro em tempo hábil para poder enfrentar o CRB no jogo de volta, a depender da necessidade dele em campo.