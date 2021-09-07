Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Gomez deve retornar ao Palmeiras antecipadamente

Zagueiro está suspenso para a partida entre Paraguai e Venezuela, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Suspenso na derrota do Paraguai por 2 a 0 diante do Equador na última quinta-feira cumprindo punição após expulsão da Copa América, Gustavo Gomez retornou ao comando da zaga Albirroja na noite deste domingo (05) no empate por 1 a 1 versus a Colômbia, no Defensores Del Chaco, em Assunção.
No entanto, apesar da boa partida, Gomez levou cartão amarelo e estará de fora em outro jogo da Seleção Paraguaia. Isto porque esse foi o segundo do jogador na competição e consequentemente cumprirá suspensão automática diante da Venezuela, na próxima quinta-feira (09). O capitão havia levado o primeiro amarelo contra o Brasil, em junho, e a suspenção pela Copa América não anulava as punições pelas Eliminatórias.Assim, o camisa 15 pode retornar ao Verdão mais cedo e participar das atividades do clube ao longo da semana. De folga neste domingo, a equipe volta aos treinamentos na segunda-feira (6), às 16h, na Academia de Futebol, em São Paulo.
Com Gustavo Gomez à disposição de Abel Ferreira, o Palmeiras volta a campo diante do Flamengo no próximo domingo (12), às 16h, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados