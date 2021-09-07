Gustavo Gomez deve retornar ao Palmeiras antecipadamente

Suspenso na derrota do Paraguai por 2 a 0 diante do Equador na última quinta-feira cumprindo punição após expulsão da Copa América, Gustavo Gomez retornou ao comando da zaga Albirroja na noite deste domingo (05) no empate por 1 a 1 versus a Colômbia, no Defensores Del Chaco, em Assunção.

No entanto, apesar da boa partida, Gomez levou cartão amarelo e estará de fora em outro jogo da Seleção Paraguaia. Isto porque esse foi o segundo do jogador na competição e consequentemente cumprirá suspensão automática diante da Venezuela, na próxima quinta-feira (09). O capitão havia levado o primeiro amarelo contra o Brasil, em junho, e a suspenção pela Copa América não anulava as punições pelas Eliminatórias.Assim, o camisa 15 pode retornar ao Verdão mais cedo e participar das atividades do clube ao longo da semana. De folga neste domingo, a equipe volta aos treinamentos na segunda-feira (6), às 16h, na Academia de Futebol, em São Paulo.