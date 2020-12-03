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futebol

Gustavo Gómez completa cem jogos com a camisa do Palmeiras

Paraguaio já anotou 11 gols pelo Verdão e contrato com o clube se estende até junho de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 08:15

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 08:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Peça importante no sistema defensivo do Palmeiras, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, assim que a bola rolou no duelo de volta pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América, diante do Delfín-EQU, completou 100 jogos disputados pelo clube. O beque, inclusive, começou o confronto como capitão do Verdão.
​Gómez atuou em 40 dos 51 jogos do Verdão em 2020 e é o quarto palmeirense com mais interceptações de jogadas adversárias nesta temporada - com 18 intervenções, atrás apenas de Gabriel Menino (21) e dos líderes Patrick de Paula e Viña (empatados com 23).
Veja a tabela da Libertadores​No ataque, o paraguaio está a uma bola na rede do top 5 de estrangeiros com mais gols pelo Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileirão: é o sexto, com seis tentos. O zagueiro, aliás, nunca passou uma temporada em branco desde que chegou ao Palmeiras: além de três gols de 2020, marcou cinco vezes em 2019 e outras três vezes em 2018.
​Contratado pelo Verdão em meados de 2018, o jogador chegou por empréstimo pelo Milan. O paraguaio foi um dos responsáveis pelo título do Decampeonato e se destacou na competição como um dos melhores zagueiros do Brasileirão. Além do titulo brasileiro, o camisa 15 também já conquistou o Campeonato Paulista deste ano, sobre o Corinthians.

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