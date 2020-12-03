Gustavo Gómez completa cem jogos com a camisa do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Peça importante no sistema defensivo do Palmeiras, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, assim que a bola rolou no duelo de volta pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América, diante do Delfín-EQU, completou 100 jogos disputados pelo clube. O beque, inclusive, começou o confronto como capitão do Verdão.

​Gómez atuou em 40 dos 51 jogos do Verdão em 2020 e é o quarto palmeirense com mais interceptações de jogadas adversárias nesta temporada - com 18 intervenções, atrás apenas de Gabriel Menino (21) e dos líderes Patrick de Paula e Viña (empatados com 23).

Veja a tabela da Libertadores​No ataque, o paraguaio está a uma bola na rede do top 5 de estrangeiros com mais gols pelo Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileirão: é o sexto, com seis tentos. O zagueiro, aliás, nunca passou uma temporada em branco desde que chegou ao Palmeiras: além de três gols de 2020, marcou cinco vezes em 2019 e outras três vezes em 2018.