Gustavo Gómez completa cem jogos com a camisa do Palmeiras

Peça importante no sistema defensivo do Palmeiras, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, assim que a bola rolou no duelo de volta pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América, diante do Delfín-EQU, completou 100 jogos disputados pelo clube. O beque, inclusive, começou o confronto como capitão do Verdão.
Gómez atuou em 40 dos 51 jogos do Verdão em 2020 e é o quarto palmeirense com mais interceptações de jogadas adversárias nesta temporada - com 18 intervenções, atrás apenas de Gabriel Menino (21) e dos líderes Patrick de Paula e Viña (empatados com 23).
Veja a tabela da LibertadoresNo ataque, o paraguaio está a uma bola na rede do top 5 de estrangeiros com mais gols pelo Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileirão: é o sexto, com seis tentos. O zagueiro, aliás, nunca passou uma temporada em branco desde que chegou ao Palmeiras: além de três gols de 2020, marcou cinco vezes em 2019 e outras três vezes em 2018.
Contratado pelo Verdão em meados de 2018, o jogador chegou por empréstimo pelo Milan. O paraguaio foi um dos responsáveis pelo título do Decampeonato e se destacou na competição como um dos melhores zagueiros do Brasileirão. Além do titulo brasileiro, o camisa 15 também já conquistou o Campeonato Paulista deste ano, sobre o Corinthians.