Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gustavo Gómez chega de carro do Paraguai e se apresenta ao Palmeiras

Zagueiro já tinha feito testes para COVID-19 em seu país e encarou viagem de 16h para voltar a trabalhar na Academia de Futebol, nesta quinta-feira, fazendo testes no campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 22:21

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 22:21

Crédito: Zagueiro encarou viagem de 16 horas de carro para se apresentar nesta quinta-feira (Agência Palmeiras/Divulgação
Nesta quinta-feira, finalmente, Gustavo Gómez realizou avaliações físicas no Palmeiras. O zagueiro, que já tinha passado por exames para detecção de COVID-19 no Paraguai, enfrentou problemas para chegar ao Brasil e optou por fazer o trajeto de carro, desembarcando em São Paulo na noite de quarta-feira, horas antes de se apresentar na Academia de Futebol.
- Cheguei ontem à noite. Vim de carro do Paraguai, foram 15 ou 16 horas de viagem. Mas fico contente porque eu precisava estar aqui. Estou feliz de estar no clube. Hoje, passamos por avaliações, e estamos retomando aos poucos. Já podemos sentir o clima do Palmeiras, mesmo que somente nas avaliações. Em breve, poderemos voltar a treinar e jogar. Mando um abraço para toda a torcida do Palmeiras - comentou o camisa 15.E MAIS:Drive-in do Allianz exibirá Dérbi virtual entre Veron e GabrielPalmeiras contrata ex-preparador de goleiros do GrêmioCirurgia é bem-sucedida e Luxemburgo deve ter alta nesta sextaNo fim de 2º mês de salário reduzido, Verdão atualiza elencoDo Paraguai, Gustavo Gómez participou das atividades físicas assistidas à distância pela comissão técnica. Mesmo ausente das avaliações realizadas na semana passada, no Hospital Sírio-Libanês, e desde terça na Academia de Futebol, cumpriu a programação desta quinta-feira sem restrições. O zagueiro será submetido a outros testes clínicos e cardiológicos nesta sexta-feira.
O elenco foi dividido em cinco grupos, que se apresentaram em horários distintos, para evitar aglomeração - seguiu-se o protocolo de aferição de temperatura e questionário sobre sintomas de gripe antes de qualquer teste. De manhã, os goleiros fizeram avaliações específicas da posição. À tarde, as outras quatro turmas passaram por testes de resistência em dois campos.
Novamente, foram obedecidos os protocolos, como distância de 20 metros entre os jogadores, e cada um com uma estação individual de descanso e hidratação. Também manteve-se a rotina de intensa higienização das estações individuais de trabalho no intervalo entre os grupos.
O Verdão informou no domingo que quatro dos 30 atletas do elenco foram detectados com coronavírus, todos assintomáticos. Três, no entanto, já estão recuperados, enquanto o outro ficará afastado. A identidade dos quatro é mantida sob sigilo e, por isso, o Palmeiras tem divulgado somente algumas imagens dos testes, sem exibir todos os atletas, evitando que se desconfie quem é o contaminado. De 26 membros de diretoria e comissão técnica examinados, apenas um teve resultado positivo e já está recuperado. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados