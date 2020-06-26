Gustavo Gómez chega de carro do Paraguai e se apresenta ao Palmeiras

Crédito: Zagueiro encarou viagem de 16 horas de carro para se apresentar nesta quinta-feira (Agência Palmeiras/Divulgação

Nesta quinta-feira, finalmente, Gustavo Gómez realizou avaliações físicas no Palmeiras. O zagueiro, que já tinha passado por exames para detecção de COVID-19 no Paraguai, enfrentou problemas para chegar ao Brasil e optou por fazer o trajeto de carro, desembarcando em São Paulo na noite de quarta-feira, horas antes de se apresentar na Academia de Futebol.

- Cheguei ontem à noite. Vim de carro do Paraguai, foram 15 ou 16 horas de viagem. Mas fico contente porque eu precisava estar aqui. Estou feliz de estar no clube. Hoje, passamos por avaliações, e estamos retomando aos poucos. Já podemos sentir o clima do Palmeiras, mesmo que somente nas avaliações. Em breve, poderemos voltar a treinar e jogar. Mando um abraço para toda a torcida do Palmeiras - comentou o camisa 15.E MAIS:Drive-in do Allianz exibirá Dérbi virtual entre Veron e GabrielPalmeiras contrata ex-preparador de goleiros do GrêmioCirurgia é bem-sucedida e Luxemburgo deve ter alta nesta sextaNo fim de 2º mês de salário reduzido, Verdão atualiza elencoDo Paraguai, Gustavo Gómez participou das atividades físicas assistidas à distância pela comissão técnica. Mesmo ausente das avaliações realizadas na semana passada, no Hospital Sírio-Libanês, e desde terça na Academia de Futebol, cumpriu a programação desta quinta-feira sem restrições. O zagueiro será submetido a outros testes clínicos e cardiológicos nesta sexta-feira.

O elenco foi dividido em cinco grupos, que se apresentaram em horários distintos, para evitar aglomeração - seguiu-se o protocolo de aferição de temperatura e questionário sobre sintomas de gripe antes de qualquer teste. De manhã, os goleiros fizeram avaliações específicas da posição. À tarde, as outras quatro turmas passaram por testes de resistência em dois campos.

Novamente, foram obedecidos os protocolos, como distância de 20 metros entre os jogadores, e cada um com uma estação individual de descanso e hidratação. Também manteve-se a rotina de intensa higienização das estações individuais de trabalho no intervalo entre os grupos.