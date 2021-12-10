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Gustavo Garcia exalta emoção de atuar no Brasileirão e celebra vitória do Palmeiras

O lateral enalteceu o triunfo obtido sob os olhares dos torcedores presentes e comentou que a sua família foi até o estádio acompanhar o duelo
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 00:14

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:14

No jogo em que marcou a despedida do Palmeiras no Brasileirão, o Alviverde bateu o Ceará pelo placar mínimo e a partida foi recheada de Crias na Arena Barueri. Titular nas últimas rodadas após o Verdão conceder férias para os jogadores do elenco principal, o lateral-direito Gustavo Garcia celebrou a oportunidade de atuar na reta final do campeonato e declarou que foi o momento certo para os garotos mostrarem o serviço, sobretudo para a torcida e ao técnico Abel Ferreira.
Um dos destaques na vitória diante do Vozão, Garcia fez questão de destacar a vontade e entrega dos companheiros e agradeceu o comparecimento da torcida. O camisa 32 revelou estar emocionado por ter uma chance de jogar o Brasileirão e também na equipe principal do Palmeiras. Por fim, enalteceu o triunfo obtido sob os olhares dos torcedores presentes e comentou que a sua família foi até o estádio acompanhar o duelo:– É uma emoção que todos nós sonhamos em ter. Essa chance caiu para nós perfeitamente. O resultado é esse, torcida a nosso favor, lutando até o último minuto, e a vitória. Agradecemos muita essa oportunidade. A família é daqui do lado, melhor coisa é ter a família presente, família e torcida estão felizes com a vitória, vamos aproveitar o momento – disse o lateral.
De férias, o Palmeiras vai começar a fazer o planejamento para a temporada de 2022 e agora terá Leila Pereira como nova presidente do clube. O Verdão deve se reapresentar no começo de janeiro na Academia de Futebol.
Crédito: FernandoRoberto/AgênciaFutpress

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