Gustavo Florentín comenta sobre reunião com a diretoria do Sport

A semana do Sport será recheada de pressão. Após o empate com o Altos na Copa do Nordeste, o Leão precisa dar uma resposta na Copa do Brasil, diante do Piauí.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O treinador Gustavo Florentín, que entrou na temporada repleto de moral, sabe que a cobrança está alta na Ilha do Retiro e teve uma reunião com a diretoria.
O comandante falou com a imprensa e abriu o jogo sobre o bate-papo que teve com os diretores do clube pernambucano.
‘Toda a conversa que possa se ter em uma reunião, tem que ficar ali, tudo que se comenta. Não vou mencionar nada sobre o que se falou. Eu tenho código e vou manter esse código. Tem que deixar as coisas nesse lugar. Com os dirigentes, jogadores, ou com a imprensa, quando acontece algum tipo de reunião’, afirmou.