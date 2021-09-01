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Gustavo Apis assina contrato definitivo com o Fluminense; jovem estava emprestado pelo Nova Iguaçu

Gustavo Apis chegou no Fluminense em fevereiro para reforçar sub-23 e fez sua estreia no profissional na partida contra o Sport, pelo Brasileirão...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 16:31
Crédito: Mailson Santana/FFC
Desde o começo da temporada no Fluminense, Gustavo Apis acertou seu contrato definitivo com o clube. O jogador, que reforça a equipe sub-23, teve a rescisão do vínculo de empréstimo publicada no BID, nesta quarta-feira, para assinar com o Tricolor de forma permanente. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'Saudações Tricolores' e apurada pelo LANCE! O meia de 22 anos foi contratado por empréstimo do Nova Iguaçu em 25 de fevereiro de 2021 para reforçar a categoria de base. Até agora, acumula seis jogos no Brasileiro de Aspirantes e fez sua estreia no profissional na partida entre Fluminense e Sport, quando atuou por quatro minutos. Ao todo, foram 528 minutos com a camisa tricolor. A duração do contrato ainda não foi divulgada pelo clube.
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