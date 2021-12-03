Gurias Coloradas fazem Grenal na final da Copa Gaúcha sub-17

Neste sábado (05), o Internacional decide a final da Copa Gaúcha de Futebol Feminino Sub-17 contra o Grêmio. Na semifinal, as Gurias Coloradas venceram o Pelotas, por 12 a 0, e garantiram vaga para a final da competição, que será disputada no CT Hélio Dourado.

A equipe alcançou a classificação para a segunda fase do torneio após vencer o Juventude, por 7 a 0, e o Flamengo de São Pedro, por 15 a 1. Em três partidas disputadas, o time atingiu uma marca expressiva de 34 gols marcados. A principal artilheira é a atacante Iasmin, que balançou as redes oito vezes.

O técnico Fábio Sanhudo, do Colorado, destaca a importância desta decisão para as atletas que já estão vivenciando o meio esportivo desde cedo.

- Cada dia que passa elas estão evoluindo e o trabalho é coroado com a chegada a grande final. O título é importante para as gurias já adquirirem este DNA vencedor quando chegarem no profissional - destacou.

Nos últimos anos, o Internacional tem trabalhado no desenvolvimento das jogadoras da base e, por consequência do projeto, colhe alguns frutos no time profissional. Hoje, do elenco principal, há 10 atletas reveladas no clube que compõem o plantel.- A melhoria e o aporte financeiro para a base têm relação com o objetivo de trabalhar com uma gestão profissional e um futebol com mais qualidade. Óbvio que também buscamos uma auto sustentabilidade na categoria, tendo em visto que este trabalho é fundamental para isso acontecer - comenta Cláudio Curra, diretor de futebol feminino do Internacional.