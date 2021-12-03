Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gurias Coloradas fazem Grenal na final da Copa Gaúcha sub-17

Treinador do Internacional falou sobre o título na formação do grupo de atletas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 19:22

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:22

Neste sábado (05), o Internacional decide a final da Copa Gaúcha de Futebol Feminino Sub-17 contra o Grêmio. Na semifinal, as Gurias Coloradas venceram o Pelotas, por 12 a 0, e garantiram vaga para a final da competição, que será disputada no CT Hélio Dourado.
A equipe alcançou a classificação para a segunda fase do torneio após vencer o Juventude, por 7 a 0, e o Flamengo de São Pedro, por 15 a 1. Em três partidas disputadas, o time atingiu uma marca expressiva de 34 gols marcados. A principal artilheira é a atacante Iasmin, que balançou as redes oito vezes.
O técnico Fábio Sanhudo, do Colorado, destaca a importância desta decisão para as atletas que já estão vivenciando o meio esportivo desde cedo.
- Cada dia que passa elas estão evoluindo e o trabalho é coroado com a chegada a grande final. O título é importante para as gurias já adquirirem este DNA vencedor quando chegarem no profissional - destacou.
Nos últimos anos, o Internacional tem trabalhado no desenvolvimento das jogadoras da base e, por consequência do projeto, colhe alguns frutos no time profissional. Hoje, do elenco principal, há 10 atletas reveladas no clube que compõem o plantel.- A melhoria e o aporte financeiro para a base têm relação com o objetivo de trabalhar com uma gestão profissional e um futebol com mais qualidade. Óbvio que também buscamos uma auto sustentabilidade na categoria, tendo em visto que este trabalho é fundamental para isso acontecer - comenta Cláudio Curra, diretor de futebol feminino do Internacional.
Crédito: Foto:JoãoCallegari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados