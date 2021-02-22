Guilherme Santos revela que recebeu propostas de times da série A, mas quer permanecer no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O contrato de empréstimo junto à Tombense do lateral Guilherme Santos é válido até o fim de fevereiro deste ano. No entanto, o Botafogo tem interesse na renovação do vínculo com o jogador para a próxima temporada. Através das redes sociais, Guilherme Santos também destacou o desejo de permanecer no clube de General Severiano, apesar de já ter recebido propostas de times da série A. Nesta segunda-feira, Chamusca chega ao Rio e terá influência nas contratações- Minha vontade é de seguir aqui e tentar dá continuidade àquele trabalho forte que eu vinha fazendo. Infelizmente, não conseguimos permanecer, mas tudo na vida é aprendizado. Têm coisas que a gente busca um entendimento e não achamos, mas lá na frente que a gente vê o porquê aconteceu. Foi pra chegar momentos melhores e de alegria. Ainda não é o fim do mundo.

- Creio que o Botafogo vai voltar a grandes conquistas e grandes momentos, recebi algumas proposta inclusive de série A, mas sinto que mesmo não agradando a todos, minha história aqui no Botafogo ainda não acabou. Tomara a Deus que dê certo minha permanência e juntos possamos colocar o Fogão em lugares altos. Deus está no controle de tudo.Guilherme Santos sofreu uma lesão considerada grave na coxa em novembro e, desde então, está sob os cuidados do Departamento Médico do Botafogo. Na última quinta-feira, ele realizou um trabalho com bola, no campo anexo do Estádio Nilton Santos, e entrou na fase de "transição dois".- Juntando as duas lesões que tive ,foram quase cinco meses longe das atividades, nunca tinha vivido um momento assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Estou muito feliz de voltar às atividades ,sou grato a Deus por me sustentar em todos esses momentos.