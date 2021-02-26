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futebol

Guilherme Santos renova com o Botafogo até o fim da Série B

Lateral-esquerdo tem empréstimo renovado junto à Tombense até 31 de dezembro...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 16:58
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um dia de definições no Botafogo. O clube de General Severiano renovou, nesta sexta-feira, o contrato de empréstimo de Guilherme Santos junto à Tombense-MG até o dia 31 de dezembro de 2021, no fim da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
A renovação foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta sexta-feira e o lateral-esquerdo terá o segundo ano consecutivo atuando pelo clube de General Severiano.
Guilherme Santos, que perdeu a reta final da temporada por conta de uma lesão, ficou conhecido pela polivalência, chegando a atuar até como volante durante 2020.
O defensor tinha propostas de uma equipe da Série A na mão, mas optou pela permanência no Botafogo. O lateral-esquerdo, portanto, será mais opção de elenco para Marcelo Chamusca.

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