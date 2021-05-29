Guilherme Santos, do Botafogo, diz que não sentiu dores e vibra com volta: '5 meses que pareciam 50 anos'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Livre das dores. O lateral-esquerdo Guilherme Santos desabafou sobre o retorno aos gramados. O jogador do Botafogo compartilhou em rede social, neste sábado, uma mensagem que não sentiu nada quando entrou no decorrer do duelo diante do Vila Nova, na última sexta-feira, na estreia da Série B.

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O defensor ficou afastado dos gramados por quatro meses por uma lesão no músculo da coxa esquerda. Guilherme Santos até voltou a atuar no mês passado, na vitória sobre o Resende, mas afirmou que se sentiu livre de dores apenas diante do Vila Nova.

Vale lembrar que Guilherme também entrou diante do Vasco, na final da Taça Rio realizada no último domingo, mas já era tarde: o lateral mal jogou por cinco minutos. Desta vez, ele atuou por mais de 20 minutos.POSTAGEM DE GUILHERME SANTOS:

"Foram 5 meses que pareciam 50 anos, como nunca tinha passado por essa experiência com uma lesão tão grave e com muito tempo pra recuperação, só Deus sabe como estiver durante esse tempo, poderia falar mil coisas que passei nesse período, mas tem coisas que mesmo que você fale, explique ou faça as pessoas entenderem, na verdade só quem passa sabe realmente a dor do processo.