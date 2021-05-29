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Guilherme Santos, do Botafogo, diz que não sentiu dores e vibra com volta: '5 meses que pareciam 50 anos'

Lateral-esquerdo atuou por 20 minutos diante do Vila Nova na estreia da Série B e afirmou,  que não sentiu dores após lesão que o afastou do gramado por quatro meses...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 16:19
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Livre das dores. O lateral-esquerdo Guilherme Santos desabafou sobre o retorno aos gramados. O jogador do Botafogo compartilhou em rede social, neste sábado, uma mensagem que não sentiu nada quando entrou no decorrer do duelo diante do Vila Nova, na última sexta-feira, na estreia da Série B.
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O defensor ficou afastado dos gramados por quatro meses por uma lesão no músculo da coxa esquerda. Guilherme Santos até voltou a atuar no mês passado, na vitória sobre o Resende, mas afirmou que se sentiu livre de dores apenas diante do Vila Nova.
Vale lembrar que Guilherme também entrou diante do Vasco, na final da Taça Rio realizada no último domingo, mas já era tarde: o lateral mal jogou por cinco minutos. Desta vez, ele atuou por mais de 20 minutos.POSTAGEM DE GUILHERME SANTOS:
"Foram 5 meses que pareciam 50 anos, como nunca tinha passado por essa experiência com uma lesão tão grave e com muito tempo pra recuperação, só Deus sabe como estiver durante esse tempo, poderia falar mil coisas que passei nesse período, mas tem coisas que mesmo que você fale, explique ou faça as pessoas entenderem, na verdade só quem passa sabe realmente a dor do processo.
Ontem apesar de não ter sido como a gente queria, saindo com a vitória, mas faz parte da competição também somar (um ponto) ,e seguir evoluindo. Foi um dia especial pra mim, porque sempre que tentava voltar ou jogar mais minutos sentia muita dor no local da lesão, e por muitas vezes tinha que suportar essa dor durante cada treino. Ontem Deus me deu essa oportunidade de estar em campo mais minutos, o medo, receio e as dúvidas vinham forte em minha mente, pelo tempo que fiquei fora"

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