Guilherme Parede deixa o Vasco e retorna ao Talleres, da Argentina

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Talleres, da Argentina, solicitou o retorno do atacante Guilherme Parede, que estava emprestado ao Vasco até dezembro. O Cruz-maltino não apresentou qualquer obstáculo e o liberou. Sendo assim, o jogador, de 25 anos, já teve a sua rescisão divulgada pelo BID da CBF. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Gilmar Ferreira, e confirmada pelo LANCE!

- O Vasco da Gama informa que Guilherme Parede não é mais jogador do clube. O retorno do atleta foi solicitado pelo Talleres (ARG), equipe dona do seu passe, e a rescisão antecipada do empréstimo foi acertada em comum acordo. O Gigante da Colina agradece ao empenho do atleta durante o período no clube e o deseja sorte na sequência da carreira - informou o clube.Guilherme Parede deixa o Vasco - BID (Reprodução)Atualmente, o atleta era reserva da equipe, porém substituiu Talles Magno, que saiu machucado no último jogo contra o Goiás. Antes dessa liberação, o Vasco havia anunciado a contratação do atacante colombiano Gustavo Torres. Além deles, o time tem Vinícius, Ygor Catatau e Gabriel Pec como opções para as pontas.

Como o vinculo com o Gigante da Colina iria até dezembro de 2020, Parede perderia as onze últimas rodadas do Brasileirão. O clube carioca chegou a cogitar a prorrogação do empréstimo, mas não avançou e aceitou a liberação antes do fim do contrato.