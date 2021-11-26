Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Guilherme Nunes voltará ao Peixe após empréstimo ao Náutico

Volante foi pouco aproveitado no time pernambucano e será reavaliado na Vila para 2022...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 19:27
Guilherme Nunes retornará ao Santos após um breve empréstimo para o Náutico. A equipe de Pernambuco encerrou sua participação na Série B na última quinta-feira, em empate contra o Cruzeiro, no Mineirão, e permaneceu na 8ª colocação da tabela, lugar que não dá vaga para a elite do futebol brasileiro.No Mineirão, o volante entrou ao longo do jogo. E com a camisa do Timbu ele teve poucas oportunidades na temporada. Com a partida de ontem, foram apenas 7 jogos no Náutico. Guilherme Nunes foi inclusive escalado em algumas oportunidades como lateral-esquerdo, assim como também jogou no Santos.A comissão técnica de Fábio Carille junto com os executivos de futebol do Santos, Edu Dracena e Guilherme Lipi, vão analisar a situação do jogador para definir se o atleta será novamente emprestado ou ganhará novas oportunidades no profissional do Peixe.Guilherme Nunes já foi emprestado para a Portuguesa para a Campeonato Paulista da Séria A2 de 2020. O Menino da Vila teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Santos em 2018, com Jair Ventura. Com a camisa do Peixe ele soma 13 jogos. Antes de ser emprestado ele estava atuando pela equipe Sub-23.
Crédito: MeninodaVila,GuilhermeNunesseráreavaliadonoPeixe(Foto:IvanStorti/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados