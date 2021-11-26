Guilherme Nunes voltará ao Peixe após empréstimo ao Náutico

Guilherme Nunes retornará ao Santos após um breve empréstimo para o Náutico. A equipe de Pernambuco encerrou sua participação na Série B na última quinta-feira, em empate contra o Cruzeiro, no Mineirão, e permaneceu na 8ª colocação da tabela, lugar que não dá vaga para a elite do futebol brasileiro.No Mineirão, o volante entrou ao longo do jogo. E com a camisa do Timbu ele teve poucas oportunidades na temporada. Com a partida de ontem, foram apenas 7 jogos no Náutico. Guilherme Nunes foi inclusive escalado em algumas oportunidades como lateral-esquerdo, assim como também jogou no Santos.A comissão técnica de Fábio Carille junto com os executivos de futebol do Santos, Edu Dracena e Guilherme Lipi, vão analisar a situação do jogador para definir se o atleta será novamente emprestado ou ganhará novas oportunidades no profissional do Peixe.Guilherme Nunes já foi emprestado para a Portuguesa para a Campeonato Paulista da Séria A2 de 2020. O Menino da Vila teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Santos em 2018, com Jair Ventura. Com a camisa do Peixe ele soma 13 jogos. Antes de ser emprestado ele estava atuando pela equipe Sub-23.