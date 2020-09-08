Guilherme Mantuan rescinde com o Corinthians e vai jogar em Portugal

Crédito: Reprodução/Instagram Gil Vicente

O meio-campista e lateral-direito Guilherme Mantuan, formado no Corinthians, foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Gil Vicente, de Portugal, para a disputa da primeira divisão do país. Seu irmão, Gustavo, ainda na base do Timão, tem sondagens de clubes italianos, conforme publicou o GE.Guilherme, que completou 23 anos no último mês, assinou um contrato de três temporadas com o Gil Vicente, que terminou o último campeonato em 10º. Por lá ele vai encontrar compatriotas como os goleiros Denis (ex-São Paulo) e Daniel Fuzato (ex-Palmeiras), além de o meia Leandrinho (ex-Botafogo).

Antes de seguir para Portugal, Mantuan estava emprestado ao Oeste até o fim deste ano, mesmo período em que se encerraria seu contrato com o Corinthians. Dessa forma, ele rescindiu com ambos os clubes para acertar com o Gil Vicente sem custos de transferência. O Timão, na negociação para o rompimento do contrato, ficou com 30% dos direitos econômicos do jogador.