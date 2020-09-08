Guilherme Mantuan rescinde com o Corinthians e vai jogar em Portugal

O meio-campista e lateral-direito Guilherme Mantuan, formado no Corinthians, foi anunciado nesta terça-feira como novo reforço do Gil Vicente, de Portugal, para a disputa da primeira divisão do país. Seu irmão, Gustavo, ainda na base do Timão, tem sondagens de clubes italianos, conforme publicou o GE.Guilherme, que completou 23 anos no último mês, assinou um contrato de três temporadas com o Gil Vicente, que terminou o último campeonato em 10º. Por lá ele vai encontrar compatriotas como os goleiros Denis (ex-São Paulo) e Daniel Fuzato (ex-Palmeiras), além de o meia Leandrinho (ex-Botafogo).
Antes de seguir para Portugal, Mantuan estava emprestado ao Oeste até o fim deste ano, mesmo período em que se encerraria seu contrato com o Corinthians. Dessa forma, ele rescindiu com ambos os clubes para acertar com o Gil Vicente sem custos de transferência. O Timão, na negociação para o rompimento do contrato, ficou com 30% dos direitos econômicos do jogador.
Guilherme Mantuan foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians em 2017. No ano seguinte, foi promovido da base por Fábio Carille, que o utilizou como reserva de Fagner na temporada, atuando em 23 jogos, inclusive na Copa Libertadores. Em 2019, porém, acabou perdendo espaço e foi emprestado para a Ponte Preta, e depois, em 2020, para o Oeste.