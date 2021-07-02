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futebol

Guilherme conte volta aos treinamentos e vira reforço interno da Chapecoense

Volante está lesionado desde novembro de 2020 e volta como opção para a Chape...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 18:49
Crédito: Márcio Cunha / ACF
Nesta semana a Chapecoense ganhou um novo reforço para a disputa da Série A: Guilherme Conte. Aos 21 anos, o volante é uma das promessas da base da Chape na geração 2000 e voltou aos gramados após quase oito meses parado por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já recuperado e treinando com os profissionais, o volante contou sobre a emoção de estar de volta e poder atuar novamente dentro das quatro linhas.- Foi um momento muito difícil tanto pra mim como pra minha família. Estava voltando de uma outra complicação que havia tido, vivia um bom momento e infelizmente tive a lesão. Foram 7 meses e meio em recuperação e um deles sem poder nem colocar o pé no chão. Não foi fácil. Mas graças a Deus agora, com muito trabalho e empenho, tanto meu quanto dos fisioterapeutas do clube, aos poucos estou conseguindo voltar a minha melhor forma, tanto física, como técnica também. A equipe médica da Chapecoense foi importantíssima para isso. Sem o cuidado e carinho deles nada disso seria possível.
Campeão catarinense sub-20, Guilherme Conte está há mais de oito anos na base da Chapecoense e também possui no currículo uma passagem pelas categorias de base do Internacional. Nascido em Carazinho (RS), Guilherme se lesionou no dia 6 de novembro de 2020 e passou por cirurgia no dia 17 de dezembro do mesmo ano. Desde então, trabalha duro para voltar aos gramados e, com sua constante evolução, recebeu o status de reforço interno para a sequência da Série A. O atleta agradeceu o clube pelo apoio e contou suas expectativas para os próximos meses na nova categoria.- Agora a expectativa é grande com a volta aos treinos. Vou trabalhar o mais forte possível e me dedicar ao máximo para poder ajudar o clube no que for preciso. Com certeza é um ponto de inflexão na minha carreira e agora quero aproveitar minhas oportunidades no profissional. Penso que tudo na vida é aprendizado e experiência, então se Deus quiser vou conseguir extrair ao máximo para ter um grande desempenho junto a Chapecoense. Sou grato ao clube por tudo que me ajudou na base e quero retribuir agora em campo no profissional também - completou o volante da Chape.
A Chapecoense entra em campo contra o Bahia neste domingo, às 11h de Brasília, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro 2021.

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