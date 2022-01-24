Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • GUIA DO CARIOCÃO: Vasco se prepara para a Série B enquanto busca resultados imediatos
futebol

GUIA DO CARIOCÃO: Vasco se prepara para a Série B enquanto busca resultados imediatos

Mais de 20 jogadores deixaram o Cruz-Maltino, 12 já chegaram, além de um novo técnico. Time tenta se aprontar para voltar à elite nacional enquanto tenta sucesso no Estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 08:15

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 08:15

O Vasco busca o 25º título do Campeonato Carioca, mas novamente entra no Estadual sem que a competição seja prioridade na temporada. O que não quer dizer que a equipe não vá dar atenção ao primeiro torneio do ano. Ao contrário, o técnico Zé Ricardo já disse que o Cruz-Maltino tem a necessidade de obter resultados rapidamente.Vale ressaltar que o time de São Januário, principalmente por planejamentos duvidosos, ficou fora das semifinais do Campeonato Carioca de 2021 e de 2020. O último título que foi para São Januário foi o de 2016.
A pré-temporada ficou prejudicada pelo atraso na reformulação do departamento de futebol. Resultou na falta de alguns jogadores. O elenco ainda carece de zagueiros e pontas.
Time-base: Thiago Fernandes, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara e Matheus Barbosa; Vitinho, Nene e Bruno Nazário; Raniel - Técnico: Zé Ricardo.
VAIVÉM DO VASCO
Quem chegou: Thiago Fernandes (goleiro, CSA), Weverton (lateral-direito, Red Bull Bragantino), Luis Cangá (zagueiro, Delfin-EQU), Anderson Conceição (zagueiro, Cuiabá), Edimar (lateral-esquerdo, Red Bull Bragantino), Yuri Lara (volante, CSA), Matheus Barbosa (volante, Atlético-GO), Vitinho (meia, Corinthians), Bruno Nazário (meia, Hoffenhein-ALE), Isaque (meia, Grêmio), Raniel (centroavante, Santos) e Getúlio (centroavante, Tombense), este ainda não anunciado, mas já certo.
Quem saiu: Lucão (goleiro, Red Bull Bragantino), Fernando Miguel (goleiro, Fortaleza), Fintelman (goleiro, Bangu), Cayo Tenório (lateral-direito, Azuriz-PR), Walber (zagueiro, Novorizontino), Ricardo Graça (zagueiro, Júbilo Iwata), Ernando (zagueiro, Guarani), Zeca (lateral-esquerdo), Romulo (volante), Michel (volante, Grêmio), Andrey (volante, Coritiba), Marquinhos Gabriel (meia), Lucas Santos (meia, Tombense), Morato (ponta, Red Bull Bragantino), Léo Jabá (ponta, PAOK-GRE), Cano (atacante, Fluminense), Daniel Amorim (centroavante, Tombense) e Tiago Reis (atacante, Botafogo-SP).
Quem pode sair: Vanderlei, Leandro Castan, Menezes, Bruno Gomes, Caio Lopes, João Pedro e Kaio Magno
OLHO NELE​Raniel foi um centroavante contratado na contramão da linha considerada padrão pelo departamento de futebol do Vasco. Como vem de anos ruins também pelos graves problemas físicos que passou, o jogador emprestado pelo Santos está em baixa.
Contudo, ainda tem apenas 25 anos. Caso tenha saúde, a técnica e a força física que apresentou no Santa Cruz e no Cruzeiro lhe farão, certamente, bastante útil à equipe de Zé Ricardo. Será de nível técnico acima da média. Não tanto quanto Nene, mas acima da média da Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo.
PRIMEIROS JOGOS DO VASCO NO CAMPEONATO CARIOCA
26/1 - 19h - Volta Redonda x Vasco29/1 - 21h - Vasco x Boavista2/2 - 21h35 - Vasco x Nova Iguaçu6/2 - 15h30 - Madureira x Vasco9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa
OPINIÃO DO SETORISTA (por Felippe Rocha)
O Vasco tem diferentes desafios para o Campeonato Carioca. O primeiro e mais óbvio deles é preparar o time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não será fácil porque o técnico é novo, muitos jogadores saíram, outros chegaram e outros ainda precisam chegar. Para completar, o que é um segundo desafio, a equipe precisa reconquistar a torcida.
Por mais apaixonado que o torcedor cruz-maltino seja, ele está ferido pelos vexames sequenciais de 2021. Além de ter passado longe do acesso na temporada passada, o time, por exemplo, não venceu nos últimos oito jogos que disputou.
Entendo que, com todos os problemas, o time de São Januário chega para a temporada bem menos problemático do que seria plausível. Contratou alguns jogadores em alta, outros com o objetivo de resolver problemas crônicos, mas o setor ofensivo ainda é uma grande dúvida.
Pela versatilidade dos que já estão e por ainda serem necessário dois pontas, estabelecer uma defesa consistente precisa ser o primeiro sinal do time de Zé Ricardo. O repertório ofensivo vai acabar sendo secundário, mesmo que já haja jogadores de técnica reconhecida.
Nene segue no Vasco, Zé Ricardo voltou e Raniel poderá ser o centroavante titular da equipe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

