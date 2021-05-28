GUIA DO BRASILEIRÃO: sob pressão e sem dar show, Botafogo precisa de mudanças para voltar à Série A

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

É a hora da verdade. Nesta sexta-feira, o Botafogo entra em campo para iniciar a trajetória na Série B e a tentativa do retorno à elite do futebol nacional. O adversário será o Vila Nova, às 21h30, no Estádio OBA, em Goiânia. Mesmo sem ter mostrado um futebol a nível coletivo que encha o olhos, o Alvinegro precisa, mais do que nunca, convencer o torcedor de que pode voltar ao primeiro escalão do Brasileirão.TABELA: Veja e simule os resultados da Série B

OS QUE MAIS JOGAM: Veja os jogadores que mais atuaram pelo Botafogo na temporada

Time-base​Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan (Sousa), Paulo Victor; Romildo (Kayque), Ricardinho (Matheus Frizzo), Pedro Castro; Ronald, Rafael Navarro, Marco Antônio. Técnico: Marcelo Chamusca.Vaivém do Botafogo​Quem chega: Douglas Borges (goleiro), Jonathan (lateral-direito), Daniel Borges (lateral-direito), Gilvan (zagueiro), Joel Carli (zagueiro), Rafael Carioca (lateral-esquerdo), Matheus Frizzo (volante), Ricardinho (volante), Pedro Castro (meia), Marco Antônio (meia), Felipe Ferreira (meia), Chay (atacante), Ronald (atacante) e Marcinho (atacante).​Quem sai: Saulo, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Victor Luís, Zé Welison, Caio Alexandre, Cícero, Carlos Rentería, Keisuke Honda, Bruno Nazário, Ivan Angulo, Salomon Kalou, Matheus Babi, Kelvin, Pedro Raul.Quem pode chegar: Luís Oyama e Rafael Moura​Quem pode sair: Kevin, Barrandeguy, Gustavo Cascardo, Rhuan, Luiz Otávio e Davi Araújo​Necessidade de reforços: Meia-atacante e ponta de velocidade

Os primeiros jogos:​28/05 - Vila Nova x Botafogo - 21h30 - Estádio OBA05/06 - Botafogo x Coritiba - 21h - Estádio Nilton Santos13/06 - Botafogo x Remo - 18h15 - Estádio Nilton Santos17/06 - Londrina x Botafogo - 19h - Estádio do Café20/06 - Náutico x Botafogo - 16h - Aflitos23/06 - Botafogo x CSA - 19h - Estádio Nilton Santos26/06 - Sampaio Corrêa x Botafogo - 16h30 - Castelão30/06 - Botafogo x Vitória - 21h30 - Estádio Nilton Santos03/07 - Avaí x Botafogo - 16h30 - Estádio Nilton Santos06/07 - CRB x Botafogo - 21h30 - Estádio Rei Pelé​Opinião do setorista - Sergio Santana​A estreia na Série B traz mais um sentimento de preocupação do que uma "boa ansiedade" ao torcedor do Botafogo. E há motivo: o time, até agora, não passou confiança para quem o assistiu. Com dificuldade para criar jogadas no ataque e mudanças constantes na escalação, o time precisa de uma rápida mudança se quiser mudar o panorama.

Já eliminado da Copa do Brasil e com uma fraca campanha no Campeonato Carioca, na 6ª colocação do torneio, o Botafogo chega tendo a Série B como único e maior foco para a temporada. Voltar para a elite do Brasileirão é o objetivo do Alvinegro.

Em termos financeiros, vale ressaltar, um possível retorno à Série A também se faz necessário. O Botafogo perdeu um considerável dinheiro de cotas de televisão por conta da queda e, com a sentida crise financeira, pode não sentir dois anos seguidos na Série B.

Basicamente, é subir ou subir. Se não há confiança no Botafogo nesta primeira parte de temporada e a equipe chega em baixa para a Série B, é necessário que a equipe se reinvente durante a competição. O treinador Marcelo Chamusca não é unanimidade internamente - e muito menos entre os torcedores - e precisa dar respostas.