GUIA DO BRASILEIRÃO: reforçado e embalado, Fluminense quer brigar na parte de cima novamente

Falta pouco para a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Cercado de expectativas, o Tricolor entra na competição como o atual campeão carioca, conquistando o título depois de dez anos, mas na frustração pela eliminação precoce na Libertadores. Mesmo assim, a cobrança é alta. O grande objetivo é se manter na briga pela parte de cima da tabela, como o clube fez nos dois últimos anos, e retornar à principal competição continental em 2023. Com reforços de peso, o time treinado por Abel Braga quer manter o embalo.Time-base: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Ganso e Cris Silva; Jhon Arias (Willian) e Germán Cano.

Veja a tabela da Série A do Brasileirão

VAIVEMQuem chega: Felipe Melo (Palmeiras), Willian Bigode (Palmeiras), Pineida (empréstimo - Barcelona de Guayaquil), David Duarte (Goiás), Nathan (empréstimo - Atlético-MG), Germán Cano (Vasco), Cristiano (Sheriff) e Fábio (Cruzeiro).Quem sai: Egídio (Coritiba), Fernando Pacheco (Sporting Cristal), Abel Hernández (Atlético San Luis), Reginaldo (Chapecoense), Lucas Barcelos (CSA), Robinho (Bangladesh), Raí (Bangu), Nascimento (Bangu), Emanoel (Bangu), Wisney (Bangu), Raúl Bobadilla (Guaraní), Frazan (Chapecoense), Caio Vinícius (Goiás), Lucca (Ponte Preta), Cazares (Metalist), Danilo Barcelos (Goiás).Quem pode chegar: -Quem pode sair: Luiz Henrique (vai para o Real Bétis no meio do ano), Marlon (pouco espaço)Necessidade de reforços: Ponta direita para a vaga de Luiz HenriqueOs primeiros jogos:

1ª rodada – Fluminense x Santos – 09/04 – 16h30 (de Brasília) – Maracanã2ª rodada – Cuiabá x Fluminense – 16/04 – 21h (de Brasília) – Arena Pantanal3ª rodada – Fluminense x Internacional – 23/04 – 19h (de Brasília) – Maracanã4ª rodada – Coritiba x Fluminense – 01/05 – 16h (de Brasília) – Couto Pereira5ª rodada – Palmeiras x Fluminense – 08/05 – 16h (de Brasília) – Allianz Parque6ª rodada – Fluminense x Athletico-PR – entre os dias 14, 15 ou 16/05 – horário a definir – local a definir7ª rodada – Fortaleza x Fluminense – entre os dias 21, 22 ou 23/05 – horário a definir – local a definir8ª rodada – Fluminense x Flamengo – entre os dias 28, 29 ou 30/05 – horário a definir – local a definir9ª rodada – Juventude x Fluminense – entre os dias 04, 05 ou 06/06 – horário a definir – local a definir10ª rodada – Fluminense x Atlético-MG – entre os dias 08 ou 09/06 – horário a definir – local a definir

Opinião do setorista - Luiza Sá

Nas duas temporadas passadas, o Fluminense fez muito mais do que se esperava com elencos limitados. Em 2022, esse cenário muda de figura por conta do maior investimento dos últimos anos. Voltar à Libertadores segue sendo o objetivo principal, já que manter a regularidade de participações na competição é um dos sonhos do clube. No entanto, mais do que isso, a esperança interna é que o Tricolor mude de patamar e passe a incomodar de fato os times de cima.

É fato que o time demonstrou alguma fragilidade na primeira parte da temporada após a queda precoce na Libertadores. É importante frisar que o grupo mais cascudo foi montado exatamente pensando no torneio. Mas a conquista do Campeonato Carioca mostrou pelo menos dois fatores que podem ser importantes: a capacidade de superação dentro das limitações e a importância dos reservas. Quem sai do banco normalmente ajuda o time de Abel e vários deles conquistaram a posição nos últimos meses.

Ter um elenco equilibrado, inclusive, é essencial para o bom funcionamento do time. Além do Brasileirão, o Fluminense precisará pensar na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Neste cenário, as duas competições mata-mata são consideradas as mais importantes pela possibilidade mais real de um título. No entanto, será preciso conseguir competir em todas as frentes.