GUIA DO BRASILEIRÃO: Possível candidato ao título, Flamengo precisa comprovar força do elenco em campo

O Flamengo figura como um dos candidatos ao título do Brasileirão de 2022, por conta do elenco - o qual foi reforçado com cinco atletas e a chegada do técnico Paulo Sousa para a temporada -, mas o desempenho da equipe em campo e a turbulência fora dele, neste início de ano, precisam de soluções o quanto antes para o Rubro-Negro disputar, de fato, as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. A estreia será no sábado, às 19h, contra o Atlético-GO.TABELAConfira a agenda completa e simule a classificação do Campeonato Brasileiro!

GALERIABrasileirão vai começar! Veja onde assistir aos dez primeiros jogos do FlamengoTime-base: Hugo Souza (Santos); Fabrício Bruno (Pablo), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, João Gomes (Willian Arão), Andreas Pereira e Everton Ribeiro (Lázaro); Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi. Técnico: Paulo Sousa.

Vaivém do Flamengo em 2022:

Quem chegou: Marinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas e Santos.Quem saiu: Ramon, Noga, Michael, Kenedy, César, Bruno Viana, Bill, João Lucas, Max, Piris da Motta, Hugo Moura, Vitor Gabriel, Gabriel Batista, Thiaguinho, Yuri e João Fernando.Quem pode chegar: No momento, não há negociações.Quem pode sair: Diego Alves, Isla e Renê.Necessidade de reforços: Volante, meia e ponta-esquerda.Retornos de empréstimo: Ninguém.Os dez primeiros compromissos do Flamengo no Brasileirão*:

9/4, às 19h - Atlético-GO x Flamengo, no Estádio Antônio Accioly17/4, às 16h - Flamengo x São Paulo, no Maracanã20/4, às 19h30 - Flamengo x Palmeiras, no Maracanã23/4, às 16h30 - Athletico x Flamengo, na Arena da Baixada7/5, às 19h - Flamengo x Botafogo, no Maracanã14, 15 ou 16/5 - Ceará x Flamengo, no Castelão21, 22 ou 23/5 - Flamengo x Goiás, no Maracanã28, 29 OU 30/5 - Fluminense x Flamengo, no Maracanã4, 5 ou 6/6 - Flamengo x Fortaleza, no Maracanã8 ou 9/6 - Red Bull Bragantino x Flamengo, no Nabi Abi Chedid

*Apenas as cinco primeiras rodadas tiveram datas, horários e locais detalhados pela CBF até o momento.Opinião do setorista - Lazlo Dalfovo

O cenário de hoje não condiz com um time que aspira brigar pelo título. O Flamengo de Paulo Sousa não dá liga em campo e tem como tônica uma equipe inconsistente, descompactada, de pouca eficiência e impetuosidade. E, nos últimos dias, um cabo de guerra entre o treinador e os jogadores têm emperrado ainda mais o trabalho do português, contratado justamente para tirar medalhões da zona de conforto e promover reformulações no plantel, seja com novos hábitos ou rodízio das peças.

O fato é que o Flamengo está longe de render bem, em todos os quesitos, não à toa empilhou mais dois vices este ano (são cinco consecutivos). O alento é que ainda possui o elenco mais forte do país e capaz de dar ao Mister alternativas para diversas estratégias.

Marinho, por exemplo, ainda não se encontrou, porém tem potencial para ser destaque ao longo do ano. Ainda tem Ayrton Lucas para estrear e dar mais agressividade na ala-esquerda, além do experiente zagueiro Pablo com fome de repetir o ótimo futebol de 2017.

Opções o Flamengo tem de sobra, independente de quem for jogar ou o esquema que for a campo. Mas, num campeonato de regularidade, é de extrema importância que as divergências sejam resolvidas e exista sintonia entre o grupo e treinador o quanto antes, já que há times tão fortes quanto o Rubro-Negro, que vivem fases melhores e podem arrancar neste início de Brasileirão, como o Atlético-MG e Palmeiras, os seus principais concorrentes nos últimos anos.