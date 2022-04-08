GUIA DO BRASILEIRÃO: Multicampeão, Palmeiras vai buscar título inédito na era Abel Ferreira

O torcedor do Palmeiras tem muitos motivos para comemorar. Atual bicampeão da Libertadores, campeão da Recopa e campeão paulista, o time talvez seja o melhor do país neste momento. E é assim que o Verdão entra para a disputa do Brasileirão, título que ainda não foi conquistado nesta era Abel Ferreira. Em 2022, os palmeirenses devem entrar para valer na disputa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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Time-base: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Vaivém do VerdãoQuem chega: -Quem sai: Patrick de Paula (Botafogo)Quem pode chegar: -Quem pode sair: Danilo (interesse europeu) e Deyverson (fim de contrato)Necessidade de reforços: centroavanteRetornos de empréstimo: -

Os primeiros jogos:9/4 (sábado) - Palmeiras x Ceará - Allianz Parque​16/4 (sábado) - Goiás x Palmeiras - Estádio da Serrinha​20/4 (quarta-feira) - Flamengo x Palmeiras - Maracanã23/4 (sábado) - Palmeiras x Corinthians - Allianz Parque​8/5 (domingo) - Palmeiras x Fluminense - Allianz Parque​14/5, 15/5 ou 16/5 - Palmeiras x Red Bull Bragantino - Allianz Parque​21/5, 22/5 ou 23/5 - Juventude x Palmeiras - Alfredo Jaconi28/5, 29/5 ou 30/5 - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro​4/6, 5/6 ou 6/6 - Palmeiras x Atlético-MG - Allianz Parque8/6 ou 9/6 - Palmeiras x Botafogo - Allianz ParqueOpinião do setorista - Alexandre Guariglia

O Palmeiras entra neste Brasileirão-2022 como um dos principais favoritos. Falando assim, parece até óbvio para um time que tem sido constantemente colocado na primeira prateleira de todos os torneios que disputa. No entanto, a edição atual deve ter um caráter diferente para a equipe de Abel Ferreira, que nesta era vitoriosa ainda não conquistou o título do campeonato nacional.

Com taças Libertadores, da Recopa, da Copa do Brasil e do Paulistão na bagagem ainda resta um Brasileiro para colocar nesse currículo fantástico do clube sob o comando do técnico português e uma série de fatores indica que o Verdão entrará para valer para buscar essa conquista inédita nesse período, já que nas duas edições anteriores, por conta do calendário, isso não foi possível.

A maratona de jogos é parecida com as temporadas anteriores, mas a administração do elenco para suportar esses jogos deve ser diferente. Com um grupo "tranquilo" na Libertadores, apesar das longas viagens, pode ser que a comissão técnica opte por poupar algumas peças na competição continental, dando prioridade aos duelos pelo Brasileirão, principalmente neste início, já que o importante é acumular pontos para tentar deslanchar na classificação.

Se depender da qualidade do time, do elenco e do trabalho de Abel Ferreira, dificilmente alguém vai dizer que o Palmeiras não é um dos principais favoritos ao título do Brasileirão. Claro que em um campeonato de pontos corridos, que é muito longo, várias coisas podem mudar, jogadores podem sair, ou podem chegar, lesões podem acontecer e o desgaste pode pesar naquele "sprint" final. No entanto, em condições normais, o Verdão briga forte por mais uma taça.

Opinião do setorista - Julia Mazarin

O Palmeiras chega forte para mais uma competição que disputa na temporada. Sob o comando de Abel Ferreira, o Brasileirão é o único título que falta em uma prateleira repleta de grandes conquistas. Acredito que a exigência do calendário do futebol nacional e as longas viagens possam prejudicar um pouco o planejamento da comissão técnica. Contudo, o Verdão tem um elenco que pode suprir as necessidades no momento em que for necessário e isso acaba se tornando o menor dos problemas alviverdes.

O fato é que, caso os jogadores continuem colocando em prática as ideias impostas pelo treinador português, o Palmeiras briga para se manter no topo do continente e do país, além de ser a equipe a ser batida.