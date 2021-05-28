GUIA DO BRASILEIRÃO: Flamengo encara desafios e defende favoritismo na busca pelo inédito tricampeonato

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em busca do inédito tricampeonato brasileiro, o Flamengo inicia mais uma disputa como um dos principais concorrentes ao título. Apesar de ter sido discreto no mercado e contratado apenas um reforço, o Rubro-Negro manteve o time-base que levantou a taça na última temporada e chega com moral alta após conquistar a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.TABELA+ Veja a tabela e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA+ Brasileirão vai começar! Veja datas, onde assistir e estádios dos dez primeiros jogos do FlamengoTIME-BASEDiego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson (João Gomes), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

VAIVÉM DO FLAQuem chega: Bruno VianaQuem sai: Matheus Thuler (Montpellier/FRA), Natan (RB Bragantino), João Lucas e Pepê (Cuiabá)Quem pode chegar: No momento, sem especulações.Quem pode sair: Gerson (Olympique de Marselha/FRA)Necessidade de reforços: Zagueiro, volante (se Gerson sair) e pontaRetornos de empréstimos: Rodinei (Internacional) e Piris da Motta (Gençlerbirliği/TUR)PRIMEIROS JOGOS:30/05 - 16h - Flamengo x Palmeiras - Maracanã13/06 - 20h30 - Flamengo x América-MG - Maracanã19/06 - 20h - Flamengo x Red Bull Bragantino - Maracanã23/06 - 19h - Flamengo x Fortaleza - Maracanã27/06 - 11h - Juventude x Flamengo - Maracanã

OBS: as partidas contra Grêmio (2ª rodada) e Athletico-PR (4ª rodada) foram adiadas em função dos atletas convocados pela Seleção Brasileira (principal e olímpica). As novas datas dos confrontos ainda não foram definidas pela CBF.Análise do setorista - Lucas Pessôa

Após a campanha histórica em 2019, o Flamengo teve mais trabalho e precisou de uma arrancada final surpreendente - e uma dose de sorte - para assegurar o Brasileirão 2020. Na temporada atual, a equipe de Rogério Ceni ainda se sagrou campeã da Supercopa do Brasil e do Carioca, mas terá que enfrentar uma série de desafios para buscar o inédito tricampeonato brasileiro.

O primeiro deles é corrigir a fragilidade do sistema defensivo, que já era alvo de críticas desde o ano passado e segue sendo a principal deficiência rubro-negra em 2021. Em 16 jogos na temporada atual, o time sofreu 21 gols e não foi vazado em apenas três partidas.

Outro problema será o alto número de desfalques por convocação. Com grandes chances de serem convocados para a Copa América, Arrascaeta, Isla, Everton Ribeiro e Gabigol devem ficar de fora da 2ª até a 10ª rodada. Como se não bastasse, as Olimpíadas e as rodadas das Eliminatórias também devem causar 'dor de cabeça' para Rogério Ceni no segundo semestre.

O Flamengo inicia o Brasileirão com apenas três jogadores lesionados: César, Renê e Thiago Maia. Mesmo assim, os olhos da torcida estão voltados para os casos de Diego Alves e Rodrigo Caio, que sofreram com problemas físicos nos últimos meses e se tornaram figuras frequentes no departamento médico.

Um último fator que pode atrapalhar os planos do Flamengo é o impacto da provável saída de Gerson. Próximo de um acerto com o Olympique, o volante é peça-chave da equipe desde 2019 e essencial para o estilo de jogo de Rogério Ceni. Jovem e promissor, João Gomes surge como o substituto natural, mas a mudança pode obrigar o treinador a encontrar novos mecanismos para o time.