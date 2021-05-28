GUIA DO BRASILEIRÃO: Contestado e competitivo, Palmeiras vai em busca do Hendecacampeonato

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras inicia o Brasileirão como uma incógnita, tanto para sua torcida quanto para os rivais. Apesar de ter brilhado na temporada 2020, a equipe de Abel Ferreira chega contestada após perder as disputas da Recopa, Supercopa e a decisão do Paulistão. Sem muitos reforços ou tempo para treinar até agora na temporada 2021, o Verdão terá que provar a força de seu elenco e a capacidade de seu treinador, que quer conquistar seu primeiro campeonato de pontos corridos.>> Tardelli livre no mercado! Veja 21 jogadores sem clube que caberiam bem no seu time>> Faça sua simulação da tabela do Brasileirão 2021

Time-base: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Matías Viña; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Vaivém do Verdão:

Quem chega: Ninguém.Quem sai: Rafael Elias.Quem pode chegar: Francisco Ortega (lateral-esquerdo, Vélez-ARG), Miguel Borja (está em fim de empréstimo no Junior Barranquilla)Quem pode sair: Patrick de Paula (especulações do Olympique de Marselha e Atlético de Madrid)Necessidade de reforços: AtacantesRetornos de empréstimo: Dudu e Deyverson.Os primeiros jogos:

- Flamengo x Palmeiras – 30/05 (domingo) – 16h – Maracanã- Palmeiras x Chapecoense – 06/06 (domingo) – 18h15 – Allianz Parque- Palmeiras x Corinthians – 12/06 (domingo) – 19h – Allianz Parque- Juventude x Palmeiras – 16/06 (quarta-feira) – 20h30 – Estádio Alfredo Jaconi- Palmeiras x América-MG – 20/06 (domingo) – 11h – Allianz Parque- Red Bull Bragantino x Palmeiras – 23/06 (quarta-feira) – 20h30 – Nabi Abi Chedid- Palmeiras x Bahia – 26/06 (sábado) – 19h – Allianz Parque- Internacional x Palmeiras – 30/06 (quarta-feira) – 19h – Beira-Rio- Sport x Palmeiras – 04/07 (domingo) – 16h – Ilha do Retiro- Palmeiras x Grêmio – 07/07 (quarta-feira) – 19h – Allianz Parque

Opinião do setorista – Guilherme Paladino/Nosso Palestra:

Mesmo tendo vencido a Tríplice Coroa em 2020, o Palmeiras chega ao Brasileirão 2021 pressionado após uma derrota incontestável diante do rival São Paulo na final do Paulistão. O início de temporada foi carregado de jogos e, consequentemente, muitos jogadores se lesionaram e o elenco teve pouco tempo para treinar. Além disso, as derrotas no Mundial, Recopa e Supercopa também fazem com que a opinião pública não se encante com o trabalho de Abel Ferreira.

As críticas, até certo ponto, são justas, pois o desempenho do time realmente foi abaixo do esperado nas últimas semanas e o português vem fazendo escolhas questionáveis na escalação da equipe em partidas importantes. Contudo, a oscilação é normal para um time que vem de uma sequência pesada e que é comandado por um treinador que ainda está em começo de carreira. Ao mesmo tempo que a fase atualmente não é das melhores, foi esse mesmo elenco, comandado pelo mesmo técnico, que, há quatro meses, conquistou a Glória Eterna depois de 21 anos.