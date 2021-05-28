GUIA DO BRASILEIRÃO: Contestado e competitivo, Palmeiras vai em busca do Hendecacampeonato

Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Palmeiras inicia o Brasileirão como uma incógnita, tanto para sua torcida quanto para os rivais. Apesar de ter brilhado na temporada 2020, a equipe de Abel Ferreira chega contestada após perder as disputas da Recopa, Supercopa e a decisão do Paulistão. Sem muitos reforços ou tempo para treinar até agora na temporada 2021, o Verdão terá que provar a força de seu elenco e a capacidade de seu treinador, que quer conquistar seu primeiro campeonato de pontos corridos.>> Tardelli livre no mercado! Veja 21 jogadores sem clube que caberiam bem no seu time>> Faça sua simulação da tabela do Brasileirão 2021
Time-base: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Matías Viña; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira
Vaivém do Verdão:
Quem chega: Ninguém.Quem sai: Rafael Elias.Quem pode chegar: Francisco Ortega (lateral-esquerdo, Vélez-ARG), Miguel Borja (está em fim de empréstimo no Junior Barranquilla)Quem pode sair: Patrick de Paula (especulações do Olympique de Marselha e Atlético de Madrid)Necessidade de reforços: AtacantesRetornos de empréstimo: Dudu e Deyverson.Os primeiros jogos:
- Flamengo x Palmeiras – 30/05 (domingo) – 16h – Maracanã- Palmeiras x Chapecoense – 06/06 (domingo) – 18h15 – Allianz Parque- Palmeiras x Corinthians – 12/06 (domingo) – 19h – Allianz Parque- Juventude x Palmeiras – 16/06 (quarta-feira) – 20h30 – Estádio Alfredo Jaconi- Palmeiras x América-MG – 20/06 (domingo) – 11h – Allianz Parque- Red Bull Bragantino x Palmeiras – 23/06 (quarta-feira) – 20h30 – Nabi Abi Chedid- Palmeiras x Bahia – 26/06 (sábado) – 19h – Allianz Parque- Internacional x Palmeiras – 30/06 (quarta-feira) – 19h – Beira-Rio- Sport x Palmeiras – 04/07 (domingo) – 16h – Ilha do Retiro- Palmeiras x Grêmio – 07/07 (quarta-feira) – 19h – Allianz Parque
Opinião do setorista – Guilherme Paladino/Nosso Palestra:
Mesmo tendo vencido a Tríplice Coroa em 2020, o Palmeiras chega ao Brasileirão 2021 pressionado após uma derrota incontestável diante do rival São Paulo na final do Paulistão. O início de temporada foi carregado de jogos e, consequentemente, muitos jogadores se lesionaram e o elenco teve pouco tempo para treinar. Além disso, as derrotas no Mundial, Recopa e Supercopa também fazem com que a opinião pública não se encante com o trabalho de Abel Ferreira.
As críticas, até certo ponto, são justas, pois o desempenho do time realmente foi abaixo do esperado nas últimas semanas e o português vem fazendo escolhas questionáveis na escalação da equipe em partidas importantes. Contudo, a oscilação é normal para um time que vem de uma sequência pesada e que é comandado por um treinador que ainda está em começo de carreira. Ao mesmo tempo que a fase atualmente não é das melhores, foi esse mesmo elenco, comandado pelo mesmo técnico, que, há quatro meses, conquistou a Glória Eterna depois de 21 anos.
Por mais que haja o dominante Flamengo e os promissores Atlético-MG, Grêmio, Internacional e São Paulo, não se pode descartar o Palmeiras, que ganhou dois dos últimos cinco Brasileirões, e tem um elenco capaz de manter um bom nível mesmo sofrendo com desfalques por convocações ou lesões. Desta forma, o competitivo Alviverde Imponente está entre os favoritos para brigar por uma vaga direta na Libertadores e, se ‘deixarem chegar’, pode até mesmo comemorar mais um título nacional no fim do ano.