AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • GUIA DO BRASILEIRÃO - Sob o comando de Ramírez, Inter busca título que 'bateu na trave' em 2020
futebol

GUIA DO BRASILEIRÃO - Sob o comando de Ramírez, Inter busca título que 'bateu na trave' em 2020

Treinador espanhol buscado para manter ideia pregada no início da última temporada por Eduardo Coudet vê equipe variar nas atuações...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 11:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 11:49
Crédito: Thiago Galhardo é uma das maiores esperanças de gols da equipe (Divulgação/Internacional
Diante do jejum considerável que vive o Internacional quando o assunto é Campeonato Brasileiro, tendo vencido sua última taça em 1979, a conquista que esteve tão perto em 2020 (mais precisamente a um gol de distância na rodada derradeira contra o Corinthians) deixou uma 'ferida'. Seja para o torcedor como também para o elenco de poucas modificações em relação a atual edição.
Agora sob o comando do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o Inter passa pelo período de adaptação as ideias do ex-comandante do Independiente del Valle, variando entre boas e modestas atuações como, por exemplo, transitou na decisão do Campeonato Gaúcho onde foi derrotado pelo arquirrival Grêmio.Mesmo assim, contando também com o respaldo da diretoria do Colorado, a equipe apresentou ideias interessantes e tem mais potencial para surpreender do que possuía na temporada passada onde ficou com o vice-campeonato.Time-base: Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e Taison; Carlos Palacios e Thiago Galhardo.Técnico: Miguel Ángel Ramírez.
Vaivém do ColoradoQuem chega: Taison (Shakhtar Donetsk)Quem sai: Marcos Guilherme (Santos) e Rodinei (volta para o Flamengo)Quem pode chegar: Hugo Gomes (Estoril)Quem pode sair: Guerrero (encerrar contrato) e Peglow (Porto)Necessidade de reforços: LateraisRetornos de empréstimo: Ninguém
Os primeiros jogos:
- Internacional x Sport – 30/05 – 20h30 – Beira-Rio- Fortaleza x Internacional – 06/06 – 16h – Arena Castelão- Bahia x Internacional – 13/06 – 19h – Arena Fonte Nova- Internacional x Atlético-MG – 16/06 – 19h – Beira-Rio- Internacional x Ceará – 20/06 – 16h – Beira-Rio- Chapecoense x Internacional – 24/06 – 21h – Arena Condá- América-MG x Internacional – 27/06 – 20h30 – Arena Independência- Internacional x Palmeiras – 30/06 – 19h – Beira-Rio- Corinthians x Internacional – 03/07 (domingo) – 19h – NeoQuímica Arena- Internacional x São Paulo – 07/07 (quarta-feira) – 21h30 – Beira-Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A medida de Trump que pode facilitar acesso do CV e do PCC a fuzis americanos
Imagem de destaque
Café: da bebida 'do diabo' aos best-sellers de autoajuda cristã
Motociclista morreu em acidente entre carro e moto na BR 101 em Linhares
Férias de julho: o alerta para quem vai pegar a estrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados