GUIA DO BRASILEIRÃO - Sob o comando de Ramírez, Inter busca título que 'bateu na trave' em 2020

Crédito: Thiago Galhardo é uma das maiores esperanças de gols da equipe (Divulgação/Internacional

Diante do jejum considerável que vive o Internacional quando o assunto é Campeonato Brasileiro, tendo vencido sua última taça em 1979, a conquista que esteve tão perto em 2020 (mais precisamente a um gol de distância na rodada derradeira contra o Corinthians) deixou uma 'ferida'. Seja para o torcedor como também para o elenco de poucas modificações em relação a atual edição.

Agora sob o comando do espanhol Miguel Ángel Ramírez, o Inter passa pelo período de adaptação as ideias do ex-comandante do Independiente del Valle, variando entre boas e modestas atuações como, por exemplo, transitou na decisão do Campeonato Gaúcho onde foi derrotado pelo arquirrival Grêmio.Mesmo assim, contando também com o respaldo da diretoria do Colorado, a equipe apresentou ideias interessantes e tem mais potencial para surpreender do que possuía na temporada passada onde ficou com o vice-campeonato.Time-base: Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick e Taison; Carlos Palacios e Thiago Galhardo.Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Vaivém do ColoradoQuem chega: Taison (Shakhtar Donetsk)Quem sai: Marcos Guilherme (Santos) e Rodinei (volta para o Flamengo)Quem pode chegar: Hugo Gomes (Estoril)Quem pode sair: Guerrero (encerrar contrato) e Peglow (Porto)Necessidade de reforços: LateraisRetornos de empréstimo: Ninguém

Os primeiros jogos: