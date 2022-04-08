GUIA BRASILEIRÃO-Série B: Cruzeiro tenta, pelo 3º ano seguido, voltar à elite nacional

O Cruzeiro 2022 gerou esperança em seu torcedor. Pelos resultados em campo, com a volta à final do Campeonato Mineiro depois de dois anos ausente. O avanço na Copa do Brasil e a chegada de Ronaldo como gestor do futebol são outros fatores que devem ser considerados para otimismo do torcedor.

E, para a Série B deste ano, terceira seguida da Raposa, a esperança que o time esteja forte o suficiente para voltar à elte nacional em 2023. Será que o Cruzeiro voltará a ser gigante?

Time-base: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e Pedro Castro; Waguininho (Vitor Leque), Vitor Roque e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

Vaivém da Raposa​Quem chega: Rodolfo, Rafael Silva e Leonardo Pais, e Luvannor (atacantes) Gabriel Mesquita (goleiro) e Neto Moura (volante)

Quem sai: Bruno José(atacante), Maicon (zagueiro), Gabriel Dias (lateral), Sidnei (zagueiro), Lucas França (goleiro), Vinicius Popó (atacante), Thiago (atacante), Alan Ruschel e Cáceres (laterais) Necessidade de reforços: meio-campista de criação, atacante, zagueiro e lateral-direito.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA 1ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2022​Os primeiros jogos

8/4 - Bahia x Cruzeiro - Fonte Nova12/4 - Cruzeiro x Brusque - Mineirão23/4 - Tombense x Cruzeiro- Muriaé26/4 - Cruzeiro x Londrina -Mineirão30/4 -Chapecoense x Cruzeiro- Arena Condá8/5 - Cruzeiro x Grêmio - Mineirão14/5 - Náutico x Cruzeiro - Aflitos21/5 - Cruzeiro x Sampaio Corrêa -Mineirão28/5 - Criciúma x Cruzeiro- Heriberto Hulse4/6 - Operário x Cruzeiro - Germano Krueguer

Opinião do setorista - Anderson Gonçalves-Valinor Conteúdo

O Cruzeiro chega para o seu terceiro ano na Série B em boa fase, poucos problemas que afetam o time diretamente e uma equipe coesa, bem treinada por Paulo Pezzolano.

Sem os arroubos de vaidade tola dos anos anteriores, em 2022, a Raposa pode sim almejar uma das quatro vagas na primeira divisão de 2023.