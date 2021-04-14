Guardiola relembra última final da Copa do Rei com o Barcelona

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City

O técnico Pep Guardiola relembrou sua última final da Copa do Rei comandando o Barcelona. Na temporada 2011/2012, a equipe blaugrana derrotou o Athletic Bilbao por 3 a 0 e, em entrevista à "TV3", o comandante contou as sensações antes daquele confronto.- Aquele dia havia algo mais emotivo, mais personal que em outras finais, mas tinha que tentar ser frio. Me lembro de entrar em campo e ver a tensão dos jogadores do Bilbao. Os do Barça, pelo contrário, pareciam que iam jogar um amistoso. Estavam acostumados a jogar finais e sabíamos que iríamos ganhar.

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No confronto, os culés construíram o placar da vitória em menos de 30 minutos da primeira etapa, mas o espanhol negou que pessoas ligadas ao rival tenham pedido para o Barcelona tirar o pé do acelerador.

- As equipes de Bielsa são educadas a resistir e não se rendem jamais. Os atletas do Barcelona se pudessem meter cinco, iriam fazer cinco e se pudessem marcar oito gols, marcariam oito. Eram pessoas boas, mas no campo uns malditos assassinos.