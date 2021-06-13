Guardiola pede, e Manchester City pode fazer grande troca de jogadores com o Barcelona

Crédito: INA FASSBENDER/POOL/AFP

Uma grande troca pode abalar o mercado de transferências na Europa nas próximas semanas. De acordo com o jornal inglês 'The Times', Barcelona e Manchester City podem realizar um troca envolvendo Sergi Roberto, Ousmane Dembelé, João Cancelo e Bernardo Silva.Técnico do clube inglês, Pep Guardiola já teria dado sinal verde para a negociação sair do papel. Segundo o periódico, a chegada de Sergi Roberto ao Manchester City é um pedido direto do comandante espanhol, que gosta do futebol do meio-campista de 29 anos.

Convocado para a disputa da Eurocopa, o português João Cancelo testou positivo para a covid-19 neste domingo, e desfalcará a equipe de Fernando Santos nas próximas semanas. Bernardo Silva também foi chamado para defender o time lusitano no torneio continental.