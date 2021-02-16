Guardiola fala sobre má fase de Klopp à frente do Liverpool: 'Todos temos bons e maus momentos'

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Vivendo um momento incrível sob o comando do Manchester City, Pep Guardiola vem de 16 vitórias seguidas à frente do clube inglês. No entanto, o catalão vê Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, com quem rivaliza na Inglaterra, ser criticado pelo mau momento dos Reds.

+ Veja a tabela da Premier LeagueE para Guardiola esta oscilação é normal. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o treinador do City afirmou que todos os treinadores passam por maus momentos e que Klopp não deve ser crucificado pela fase do Liverpool.

- O que o Klopp tem feito no futebol é excepcional. Já o disse muitas vezes, tanto agora como na Alemanha. Ele torna o futebol atrativo, quer dar alegrias aos torcedores com um futebol de ataque. Todos temos bons e maus momentos, nenhum treinador pode ganhar temporada após temporada, jogo após jogo, pois seria cansativo - disse Guardiola.

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O comandante catalão, que caminha a passos largos para sua terceira conquista do Campeonato Inglês, afirmou que "às vezes é bom perder".