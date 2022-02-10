Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Guardiola diz que Chelsea é a melhor equipe do mundo e confunde Palmeiras com outro clube como campeão da Libertadores
futebol

Guardiola diz que Chelsea é a melhor equipe do mundo e confunde Palmeiras com outro clube como campeão da Libertadores

Em coletiva de imprensa, comandante do Manchester City diz estar focado na sua equipe e na disputa da Premier League independentemente do que aconteça no Mundial...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:31
Após a vitória do Manchester City sobre o Brentford pela Premier League, Pep Guardiola afirmou que o Chelsea era a melhor equipe do mundo. Ao ser perguntado sobre o momento de seu clube, o catalão também cometeu uma gafe ao confundir o Palmeiras com o River Plate como atual campeão da Libertadores.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
- Não somos a melhor equipe do mundo. A melhor é o Chelsea, que venceu a Champions League. E o River Plate, que venceu na América do Sul. Eu acho... não sei. Opiniões sobre quem é o melhor não importam. O importante é que vencemos o jogo e vamos enfrentar o Norwich.
Na última decisão da Champions League, o Manchester City saiu derrotado na decisão para o Chelsea. No entanto, na atual edição do Campeonato Inglês, o time de Pep Guardiola tem 13 pontos de vantagem na classificação para os Blues.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados