Guardiola diz que Chelsea é a melhor equipe do mundo e confunde Palmeiras com outro clube como campeão da Libertadores

Após a vitória do Manchester City sobre o Brentford pela Premier League, Pep Guardiola afirmou que o Chelsea era a melhor equipe do mundo. Ao ser perguntado sobre o momento de seu clube, o catalão também cometeu uma gafe ao confundir o Palmeiras com o River Plate como atual campeão da Libertadores.

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- Não somos a melhor equipe do mundo. A melhor é o Chelsea, que venceu a Champions League. E o River Plate, que venceu na América do Sul. Eu acho... não sei. Opiniões sobre quem é o melhor não importam. O importante é que vencemos o jogo e vamos enfrentar o Norwich.