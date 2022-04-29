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Guardiola celebra renovação de Klopp com o Liverpool, mas alfineta o treinador: 'Normal que vençam tudo'

Comandante do Manchester City diz que continuidade do alemão faz bem à Premier League, mas despista sobre sua sequência no clube inglês após a próxima temporada...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 18:25
Rivais direto na briga pelo título do Campeonato Inglês, além de possíveis adversários na final da Champions League, Manchester City e Liverpool promovem também "guerra" fora das quatro linhas. Nesta sexta-feira, Pep Guardiola, treinador dos Sky Blues, comentou sobre a renovação de Jürgen Klopp com os Reds e deu uma cutucada no alemão.
Em um primeiro momento, o catalão parabenizou Klopp pela permanência no Liverpool, mas disse que a continuidade do treinador não está atrelada a uma renovação de contrato com o City.
- Parabéns para Jürgen (Klopp), para o Liverpool. Ele é muito bom para a Premier League. Desejo para ele o melhor no futuro. Meu futuro é o Leeds (rival de sábado) e o fim da temporada. Cada situação é uma situação. Se nós decidirmos ficar por mais tempo, é porque decidimos, não porque meu colega Jürgen renovou ou não renovou. Não vejo nenhuma relação nisso - disse Pep.
Na sequência, porém, questionado sobre a escolha de Mohamed Salah como melhor jogador do Campeonato Inglês no voto de jornalistas britânicos, Guardiola ironizou o companheiro de profissão. Perguntado se Kevin De Bruyne merecia o prêmio, o catalão lembrou uma fala de Klopp para cutucá-lo.
- Parabéns a Salah. Ele (De Bruyne) já ganhou. Jürgen disse que tem o melhor goleiro, o segundo melhor goleiro no mundo, o melhor zagueiro, o melhor volante, o melhor atacante... Então é normal que eles vençam todos os prêmios - finalizou.

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