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futebol

Guardiola aprova ex-auxiliar monitorado pelo Fla: 'Ele é incrivelmente bem preparado'

Treinador do Manchester City recomendou Domènec Torrent, que deixou o comando do New York City em janeiro...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 01:38

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 01:38
Crédito: Divulgação
Com a saída de Jorge Jesus, a diretoria do Flamengo tem inúmeros nomes em sua mesa para traçar um próximo capítulo em seu time. Um deles, inclusive, é um velho conhecido de um dos melhores treinadores do mundo: Pep Guardiola. E se depender do espanhol, o Rubro-Negro fará uma excelente escolha caso o escolha.
O espanhol Domènec Torrent é um dos vários nomes monitorados pela diretoria do Flamengo. E questionado sobre o possível interesse do clube em seu amigo e ex-companheiro de trabalho, Guardiola deu seu aval sobre o profissional.#- Eu acho que ele está absolutamente preparado para qualquer país. Ele fez a melhor temporada da história do New York City na última temporada. Ele é incrivelmente bem preparado, tem muita experiência. Não tenho nenhuma dúvida sobre sua capacidade - afirmou Pep durante uma coletiva de imprensa.
Domènec Torrent é um velho conhecido do treinador do Manchester City. Afinal, o espanhol foi seu braço direito e auxiliar técnico durante toda sua trajetória como treinador, desde seu início no Barcelona até 2018, quando resolveu seguir carreira solo como treinador.
Em duas temproadas como treinador do New York City, na MLS, o treinador teve um bom desempenho à frente da equipe. Em 2018, a equipe ficou no terceiro lugar da conferência Leste e acabou eliminado na primeira rodada dos playoffs. No ano seguinte, ficou em primeiro lugar da mesma conferência e foi eliminado nas semifinais dos playoffs.

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