Guardiola aprova ex-auxiliar monitorado pelo Fla: 'Ele é incrivelmente bem preparado'

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Com a saída de Jorge Jesus, a diretoria do Flamengo tem inúmeros nomes em sua mesa para traçar um próximo capítulo em seu time. Um deles, inclusive, é um velho conhecido de um dos melhores treinadores do mundo: Pep Guardiola. E se depender do espanhol, o Rubro-Negro fará uma excelente escolha caso o escolha.

O espanhol Domènec Torrent é um dos vários nomes monitorados pela diretoria do Flamengo. E questionado sobre o possível interesse do clube em seu amigo e ex-companheiro de trabalho, Guardiola deu seu aval sobre o profissional.#- Eu acho que ele está absolutamente preparado para qualquer país. Ele fez a melhor temporada da história do New York City na última temporada. Ele é incrivelmente bem preparado, tem muita experiência. Não tenho nenhuma dúvida sobre sua capacidade - afirmou Pep durante uma coletiva de imprensa.

Domènec Torrent é um velho conhecido do treinador do Manchester City. Afinal, o espanhol foi seu braço direito e auxiliar técnico durante toda sua trajetória como treinador, desde seu início no Barcelona até 2018, quando resolveu seguir carreira solo como treinador.