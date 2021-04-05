Guardiola alfineta contratações do Borussia Dortmund no mercado: 'Pagam muito aos agentes'

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, alfinetou a atuação do Borussia Dortmund nas janelas de transferências. Na véspera do duelo contra a equipe alemã pela Champions League, o espanhol afirmou que o clube consegue contratar bons talentos por pagar dinheiro aos empresários.- Não há um jogador no Dortmund que não tenha qualidade. Gastam muito dinheiro em jogadores jovens e pagam muito aos empresários para contratar estes atletas, pois possuem um talento incrível.