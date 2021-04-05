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futebol

Guardiola alfineta contratações do Borussia Dortmund no mercado: 'Pagam muito aos agentes'

Técnico do Manchester City afirmou que futebol passa por um momento de crise econômica e que seu clube não deve fazer grandes investimentos na janela...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 09:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 09:47
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Pep Guardiola, técnico do Manchester City, alfinetou a atuação do Borussia Dortmund nas janelas de transferências. Na véspera do duelo contra a equipe alemã pela Champions League, o espanhol afirmou que o clube consegue contratar bons talentos por pagar dinheiro aos empresários.- Não há um jogador no Dortmund que não tenha qualidade. Gastam muito dinheiro em jogadores jovens e pagam muito aos empresários para contratar estes atletas, pois possuem um talento incrível.
> Veja a tabela da Champions League
O caso de Haaland é um deles: o Dortmund pagou 20 milhões de euros (R$ 133 milhões na cotação atual) ao RB Leipzig, enquanto desembolsou outros 23 milhões de euros (R$ 153 milhões na cotação atual) para o pai do centroavante e Mino Raiola, agente do norueguês.

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