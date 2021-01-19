Guarani x Vitória: prováveis times, desfalques e onde assistir

Pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani joga em seus domínios contra o Vitória no Brinco de Ouro da Princesa. Apesar da diferença na tabela de classificação, as infecções por Covid-19 no Bugre devem, naturalmente, não apenas igualar como criar uma grande disparidade na lista de opções para os dois treinadores.>Quem sobe e quem cai: simule a reta final da Série B do Brasileirão!Isso porque o time de Campinas, em 10° com 48 unidades, tinha chances mais palpáveis na última rodada ontem o surto do novo coronavírus "depenou" o plantel de Felipe Conceição, tendo peso considerável na goleada por 4 a 0 sofrida diante do Cuiabá. Entretanto, por ter sete pontos de distância para o quarto colocado Juventude, a matemática ainda permite sonhar.