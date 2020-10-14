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futebol

Guarani vence o Cuiabá e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Com gol de Bidu, o Bugre engatou a segunda vitória dentro de casa e saiu do temido Z4...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 23:33

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 23:33

Crédito: Reprodução/Premiere
No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani surpreendeu o líder Cuiabá e venceu por 1 a 0. Com o placar, o Bugre chegou aos 17 pontos, na 15ª colocação. O Dourado fica com 32 pontos.Na próxima rodada, o Guarani encara o Vitória, fora de casa. O Cuiabá mede forças com o Paraná, na Arena Pantanal.
O duelo
O jogo demorou a engrenar. Diante da forte marcação do Cuiabá, o Guarani arriscava de fora da área, mas faltava mira aos jogadores do Bugre. Por outro lado, o Dourado tinha uma postura mais retraída dentro de campo e quase não chegava.
O gol da vitória Bugrina veio aos 30 minutos. Bidu arriscou de fora da área, a bola pegou na trave e morreu dentro da rede, 1 a 0.
A vida do Cuiabá ficou mais complicada perto do intervalo. Luiz Gustavo levou o segundo amarelo e acabou expulso.
Mesmo com um a menos, o Dourado teve a bola do empate com Elton nos minutos iniciais da etapa final. Porém, o atacante colocou muita força na bola e mandou para fora.
Seguro dentro de campo, o Guarani conseguiu assustar em novo chute de fora da área. Waguinho soltou a bomba e assustou João Carlos.
Na reta final do jogo, Bruno Sávio recebeu o segundo amarelo e o Guarani ficou com 10 homens. Mesmo assim, o time de Campinas conseguiu segurar o placar e comemorou a vitória.

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