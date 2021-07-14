Guarani leva a melhor no reencontro com Allan Aal

Crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC

O reencontro entre Guarani e o técnico Allan Aal terminou de maneira positiva para o time do interior de São Paulo, que bateu o CRB por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa.

O placar colocou o Bugre no G-4 da Série e de quebra tirou o Galo da zona que dá acesso à elite do futebol nacional.

O jogo era muito aguardado entre as partes já que Allan Aal foi o técnico do Guarani no Campeonato Paulista e encerrou a passagem de maneira inesperada após a queda nas quartas de final.