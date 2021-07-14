Guarani leva a melhor no reencontro com Allan Aal

O reencontro entre Guarani e o técnico Allan Aal terminou de maneira positiva para o time do interior de São Paulo, que bateu o CRB por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa.
O placar colocou o Bugre no G-4 da Série e de quebra tirou o Galo da zona que dá acesso à elite do futebol nacional.
O jogo era muito aguardado entre as partes já que Allan Aal foi o técnico do Guarani no Campeonato Paulista e encerrou a passagem de maneira inesperada após a queda nas quartas de final.
Agora, os dois lados seguem seus caminhos na Série B. Pelo lado do Bugre, a meta é permanecer no G-4. Para o CRB, cabe a missão de recuperar o posto na tabela e dar alegria ao seu torcedor.