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Guarani "dá chapéu" em Cuiabá e Coritiba e acerta com o atacante Bruno José, do Cruzeiro

O jogador estava sendo cortejado pelos três clubes, mas ele atuará na Série B pelo Bugre...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 20:07

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 20:07

O Cruzeiro não contará com o atacante Bruno José para a Série B deste ano. Guarani, Cuiabá e Coritiba disputavam o jogador, mas o Bugre Campineiro conseguiu superar os rivais e acertou com o jogador de 24 anos até o fim da segunda dvisisão nacional.
O Coxa era o favorito para fechar com o atleta, mas o staff de Bruno preferiu as bases salariais oferecidas pelo Guarani, que dá como certo o negócio.
O salário de Bruno será dividido com a Raposa. Bruno José nem foi relacionados do Cruzeiro para a estreia da segunda divisão, contra o Bahia, nesta sexta-feira, 8, em Salvador.
A diretoria do Coritiba disse que o negócio tinha travado nas ultimas 24h, o que deixou a negociação distante, tendo esse desfecho no fim da tarde desta quinta-feira, 7 de abril.
Bruno José chegou ao Cruzeiro em 2021. Ele foi revelado pelo Internacional, mas não se firmou no Colorado, rodando por outras equipes como Botafogo-SP, CSA e o Brasil de Pelotas antes de acertar com o time mineiro.
Na temporada 2021 da Raposa na Série B, Bruno foi um dos poucos destaques. Todavia, perdeu espaço este ano, entrando em campo nove vezes, sendo apenas três jogos como titular. Ele marcou um gol e deu duas assistências.Seu contrato com o Cruzeiro vai até o fim de 2024.
Crédito: BrunoJoséperdeuespaçonoCruzeiroevaijogaraSérieBpeloGuarani-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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