Guarani abusa das chances perdidas e fica no empate com o São Bento

No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani tentou de todas as formas, mas ficou no empate sem gols com o São Bento. Com o placar, o Bugre fica na vice-liderança da chave D, com 5 pontos. O Bento é o lanterna da chave B, com 1 ponto.
Calendário
Na próxima rodada, o Guarani visita a Ferroviária, em Araraquara. O São Bento faz jogo atrasado contra o Palmeiras.
Guarani melhor
Os primeiros 45 minutos foram do Guarani. Melhor em campo, o Bugre não deu chances ao São Bento, que se resumiu em defender. A medida que o tempo passava, o time de Campinas enfileirava chances e teve uma clara através de Andrigo, que soltou o pé e acertou o travessão. Ainda deu tempo de Bruno Sávio arriscar e ver a bola triscar o poste.
Festival de gols perdidos
No segundo tempo o panorama era o mesmo. Se o São Bento não atacava, o Guarani tomava conta das ações e cansava de perder gols. Entre os 19 aos 26 minutos, quatro oportunidades foram criadas. A melhor delas com Bruno Sávio, que recebeu de Pablo e disparou um canhão, que só parou no travessão.