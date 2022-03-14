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futebol

Grupo saudita oferece R$ 18 bilhões para comprar o Chelsea, diz repórter

Saudi Media Group, controlada por Mohamed Alkhereiji, é a mais nova interessada em adquirir os Blues. Organização não possui ligação com o governo da Arábia Saudita...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 16:44

Publicado em 14 de Março de 2022 às 16:44

Após a decisão de Roman Abramovich em vender o Chelsea com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia no Leste Europeu, o clube inglês pode estar perto de ser comprado. De acordo com informações da imprensa do Velho Continente, um grupo saudita fez uma proposta para adquirir os Blues.Segundo o jornalista Ben Jacobs, da "CBC Sports", a Saudi Media Group fez uma oferta no valor de 2,7 bilhões de libras (cerca de R$ 18 bilhões) e pode se tornar a proprietária da equipe. Caso o acordo seja finalizado, o bilionário Mohamed Alkhereiji, que é torcedor fanático do Chelsea, será o dono do time londrino.
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Jacobs disse ainda que o grupo de Mohamed Alkhereiji não tem ligações com o governo da Arábia Saudita, diferentemente do Newcastle, por exemplo, que é liderado por Mohammad bin Salman. O príncipe do país do Oriente Médio é acusado de mortes, entre elas a do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018, e também por estupro. Nos últimos dias, 81 pessoas foram executadas no país.
Nos últimos dias, o governo britânico anunciou sanções que afetam diretamente o dia a dia do Chelsea. Caso não encontre uma solução rapidamente, o clube pode até mesmo encontrar dificuldades de realizar suas operações. Além da Saudi Media Group, existem outros dois interessados em comprar o atual campeão mundial.
Crédito: Chelseavivemomentosdeincertezaapóssançõesdogovernobritânico(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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