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futebol

Grupo protocola projeto para sócios-torcedores votarem nas eleições do Botafogo

Chapa Verde, liderada por Walmer Machado, derrotado por Durcesio Mello nas últimas eleições, levou projeto de votação ampla por sócios para o Conselho Deliberativo do clube...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 14:32

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:32

Crédito: Divulgação
Existe uma tentativa de tentar fazer as votações à presidência do Botafogo mais amplas, abraçando mais pessoas. Nesta quarta-feira, foi protocolado um documento encabeçado pela Chapa Verde, derrotada nas últimas eleições, realizadas em novembro do ano passado, solicitando que sócios-torcedores possam participar e ter direito a voto no próximo pleito do Alvinegro, em 2024.
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O documento foi assinado pelos 25 conselheiros da Chapa Verde, incluindo Walmer Machado, candidato à presidência derrotado por Durcesio Mello, atual mandatário do Glorioso, nas últimas eleições.
Agora, o documento será encaminhado ao Conselho Deliberativo do Botafogo, que abrirá uma votação interna sobre o pedido da Chapa Verde. Vale ressaltar que Durcesio Mello, no dia da cerimônia de posse, em 4 de janeiro, afirmou que ter votos para sócios-torcedores é um desejo pessoal.
No documento, a Chapa Verde afirma que haverão duas modalidades de sócios: os que moram no Rio de Janeiro e aqueles que residem fora da Cidade Maravilhosa. O primeiro custará entre R$ 40 e R$ 50 e o segundo entre R$25 e R$ 32 - além de custos adicionais que podem ser escolhidos por cada pessoa, como, por exemplo, um pacote para poder ir aos jogos da temporada.
A Chapa Verde que o dinheiro arrecadado por meio dos sócios que terem interesse em votar será dividido para o investimento do clube: 20% para a subsistência do CT, 60% para a manutenção dos contratos de jogadores da base e contratação de atletas, 10% para marketing, publicidade e propaganda e outros 10% para reserva financeira.

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