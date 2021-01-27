Grupo protocola projeto para sócios-torcedores votarem nas eleições do Botafogo

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Existe uma tentativa de tentar fazer as votações à presidência do Botafogo mais amplas, abraçando mais pessoas. Nesta quarta-feira, foi protocolado um documento encabeçado pela Chapa Verde, derrotada nas últimas eleições, realizadas em novembro do ano passado, solicitando que sócios-torcedores possam participar e ter direito a voto no próximo pleito do Alvinegro, em 2024.

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O documento foi assinado pelos 25 conselheiros da Chapa Verde, incluindo Walmer Machado, candidato à presidência derrotado por Durcesio Mello, atual mandatário do Glorioso, nas últimas eleições.

Agora, o documento será encaminhado ao Conselho Deliberativo do Botafogo, que abrirá uma votação interna sobre o pedido da Chapa Verde. Vale ressaltar que Durcesio Mello, no dia da cerimônia de posse, em 4 de janeiro, afirmou que ter votos para sócios-torcedores é um desejo pessoal.

No documento, a Chapa Verde afirma que haverão duas modalidades de sócios: os que moram no Rio de Janeiro e aqueles que residem fora da Cidade Maravilhosa. O primeiro custará entre R$ 40 e R$ 50 e o segundo entre R$25 e R$ 32 - além de custos adicionais que podem ser escolhidos por cada pessoa, como, por exemplo, um pacote para poder ir aos jogos da temporada.