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Grupo principal do Flamengo treina com jovens não relacionados para o clássico contra o Botafogo

Enquanto os comandados de Ceni treinam no Ninho, nesta quarta, o time alternativo do Fla enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, às 21h35, pela 5ª rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:23

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 14:23
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Esta quarta-feira está marcada pelo clássico entre Flamengo e Botafogo, a ser realizado às 21h35, no Estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada da Taça Guanabara. Mas, como o Rubro-Negro segue com o time alternativo comandado por Maurício Souza, o grupo principal mantém a rotina de treinos na pré-temporada, no Ninho do Urubu.O plantel rubro-negro fez atividades nesta manhã, com a presença dos jovens Gabriel Barros, Mateusão e Werton (atacantes), Italo (lateral-esquerdo) e Milani (zagueiro), todos do time sub-20 e que não foram relacionados para o jogo de hoje.
Cabe destacar que, neste período de treinamentos integrais no CT, Diego Alves, recuperado de lesão na coxa, já está liberado pelo departamento médico e tem treinado com o grupo sem limitações.
Novamente com a presença de alguns jogadores do grupo principal, o Flamengo deve escalar a seguinte equipe para o jogo contra o Botafogo: Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Neste momento, o Flamengo está com nove pontos somados e em segundo lugar na tabela do Carioca.

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