Grupo definido! Veja como ficou a tabela do Fluminense na Libertadores

Falta pouco para o início da Libertadores e o Fluminense já sabe quais serão todos os seus adversários na fase de grupos. Além de River Plate (ARG) e Independiente Santa Fe (COL), que já eram conhecidos, o Junior Barranquilla (COL) garantiu a última vaga depois de eliminar o Bolívar (BOL) na última quinta-feira. A estreia do Flu será na próxima quinta-feira, às 19h, contra os argentinos.
Veja a tabela completa da LibertadoresHá oito anos longe do torneio, o Fluminense contratou um pacotão de reforços visando melhorar o grupo para a competição. Um dos desafios desta fase de grupos será a altitude para o duelo com o Santa Fe, já que Bogotá está a 2.640 metros acima do nível do mar. A equipe nem mandará a partida em seu estádio, o El Campín, que estará entregue à Conmebol para os preparativos da Copa América.
Além disso, a estreia será justamente contra o time mais complicado da chave, o River. Semifinalista nas últimas quatro edições, a equipe é tetracampeã do torneio e novamente um dos favoritos ao título. VEJA DATAS, LOCAIS E TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO FLUMINENSE:
1ª RODADAFluminense x River Plate - 22/04 - 19hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Facebook
2º RODADAIndependiente Santa Fe x Fluminense - 28/04 - 21hEstadio Metropolitano de Techo, Bogotá (COL)Transmissão: Conmebol TV
3ª RODADAJunior Barranquilla x Fluminense - 06/05 - 19hEstadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla (COL)Transmissão: Facebook
4ª RODADAFluminense x Independiente Santa Fe - 12/05 - 21hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Conmebol TV
5ª RODADAFluminense x Junior Barranquilla - 18/05 - 21h30Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: SBT e Fox Sports
6ª RODADARiver Plate x Fluminense - 25/05 - 19h15Estádio Monumental de Núñez, Burnos Aires (ARG)Transmissão: Fox Sports