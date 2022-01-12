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  • Grupo de Trabalho do Botafogo SAF publica carta aberta perto de votação do Conselho: 'Hora de ter serenidade'
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Grupo de Trabalho do Botafogo SAF publica carta aberta perto de votação do Conselho: 'Hora de ter serenidade'

Láercio Paiva, envolvido desde o primeiro da S/A, André Chame, porta-voz, e Franciso Müssnich vibraram com negociação envolvendo John Textor...
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Publicado em 

12 jan 2022 às 11:27

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 11:27

John Textor assinou o contrato vinculante para adquirir 90% do futebol do Botafogo. O Grupo de Trabalho da SAF comemorou a aquisição por meio de uma carta aberta, divulgada pelo clube no site oficial na manhã desta quarta-feira.
+ Textor projeta estruturação do Botafogo e lida com 'idolatria' da torcida alvinegra
O grupo é formado por Laércio Paiva, envolvido com a S/A desde o primeiro projeto ainda em 2019, André Chame, porta-voz entre o Botafogo e a Eagle Holding, e Francisco Müssnich.VEJA A CARTA:"Depois de quase três anos de trabalho na formatação do projeto de SA do Clube, chegamos, enfim, ao momento mais importante: com o apoio da XP, foi assinada, na última segunda-feira, Oferta Vinculante entre John Textor/Eagle Holdings e o Botafogo de Futebol e Regatas. Desta forma, entregamos ao BFR uma Proposta concreta, que poderá ou não definir o futuro do futebol do Clube. Qual será este futuro, nenhum de nós pode dizer, tanto no caminho que atualmente trilhamos, quanto no que agora está sendo proposto. Os esforços para o melhor formato contratual foram feitos em dezenas de horas de reuniões, por uma incansável equipe negocial e jurídica altamente qualificada, todos trabalhando por puro amor ao Botafogo, e serão apresentados aos órgãos do clube. Não nos cabe aqui fazer qualquer juízo de valor sobre a Proposta apresentada, já que não pertencemos aos Conselhos do Clube. Um projeto desta importância não deve pertencer a nenhuma corrente política, e assim nos posicionamos desde o início. Cabe agora ao Conselho Fiscal emitir parecer sobre a Oferta, a fim de guiar a votação no Conselho Deliberativo e, por fim, na Assembleia Geral de Sócios. Deve ficar claro que a decisão final é apenas e tão somente do clube, através de seus Conselheiros e Associados.
É hora de ter serenidade, confiando aos nossos Órgãos máximos a função de aceitar ou não a Proposta. Nossa função, por ora, está cumprida. Como botafoguenses apaixonados, seguiremos apoiando o clube naquilo que nos for solicitado, sempre buscando o que acreditamos seja o melhor para o Botafogo.
Saudações Alvinegras!"
Crédito: JohnTextoréocompradordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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