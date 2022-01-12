Grupo de Trabalho do Botafogo SAF publica carta aberta perto de votação do Conselho: 'Hora de ter serenidade'

O grupo é formado por Laércio Paiva, envolvido com a S/A desde o primeiro projeto ainda em 2019, André Chame, porta-voz entre o Botafogo e a Eagle Holding, e Francisco Müssnich.VEJA A CARTA:"Depois de quase três anos de trabalho na formatação do projeto de SA do Clube, chegamos, enfim, ao momento mais importante: com o apoio da XP, foi assinada, na última segunda-feira, Oferta Vinculante entre John Textor/Eagle Holdings e o Botafogo de Futebol e Regatas. Desta forma, entregamos ao BFR uma Proposta concreta, que poderá ou não definir o futuro do futebol do Clube. Qual será este futuro, nenhum de nós pode dizer, tanto no caminho que atualmente trilhamos, quanto no que agora está sendo proposto. Os esforços para o melhor formato contratual foram feitos em dezenas de horas de reuniões, por uma incansável equipe negocial e jurídica altamente qualificada, todos trabalhando por puro amor ao Botafogo, e serão apresentados aos órgãos do clube. Não nos cabe aqui fazer qualquer juízo de valor sobre a Proposta apresentada, já que não pertencemos aos Conselhos do Clube. Um projeto desta importância não deve pertencer a nenhuma corrente política, e assim nos posicionamos desde o início. Cabe agora ao Conselho Fiscal emitir parecer sobre a Oferta, a fim de guiar a votação no Conselho Deliberativo e, por fim, na Assembleia Geral de Sócios. Deve ficar claro que a decisão final é apenas e tão somente do clube, através de seus Conselheiros e Associados.