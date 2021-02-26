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Grupo de torcedores do Vasco protesta na entrada de São Januário durante a partida contra o Goiás

No protesto, foram ouvidos gritos de "time sem vergonha" e xingamentos, assim como críticas ao ex-presidente da Assembleia Geral, Mussa, e ao novo mandatário Jorge Salgado...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:52

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:52
Crédito: Reprodução/Twitter Vasco
Durante a partida contra o Goiás, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, um grupo de cerca de 50 torcedores protestou na entrada de São Januário contra o time e a diretoria do Cruz-Maltino. Apesar de ter voltado a vencer, com dois gols do zagueiro Ricardo Graça, o clube carioca confirmou o seu quarto rebaixamento em 12 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo site "Esporte News Mundo"
> Confira como terminou a classificação do Campeonato Brasileiro Durante o protesto, foram ouvidos gritos de "time sem vergonha" e muitas críticas e xingamentos. Membros de torcida organizada e pessoas com bonés em apoio a Leven Siano emitiram gritos contra o ex-presidente da Assembleia Geral do clube, Faues Cherene Jassus, o Mussa, e o novo mandatário Jorge Salgado.
Nesta sexta, está marcada uma coletiva de imprensa com o presidente Jorge Salgado e a presença do diretor de futebol Alexandre Pássaro para esclarecer como será o planejamento do clube para a próxima temporada, que se inicia já em março. O time de São Januário terá pela frente uma nova realidade, já que terá uma queda brusca na receita ao disputar a Série B.
O Vasco chegou a última rodada do Campeonato Brasileiro necessitando derrotar o Esmeraldino, torcer para o Fortaleza não vencer o Fluminense, e tirar uma desvantagem de 12 gols de saldo. Os resultados aconteceram, porém o rebaixamento se confirmou pela diferença entre os saldos das equipes.
No entanto, a direção do Gigante da Colina entrou com um pedido de anulação da partida diante do Internacional, já que no primeiro gol Colorado, o VAR apresentou uma pane e o lance foi validado pelo árbitro de campo. O STJD recebeu da CBF os áudios e vídeos do equipamento e o clube carioca segue com o pedido alegando "erro de direito" e "impedimento incontestável".

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