Grupo de torcedores do Vasco protesta na entrada de São Januário durante a partida contra o Goiás

Crédito: Reprodução/Twitter Vasco

Durante a partida contra o Goiás, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, um grupo de cerca de 50 torcedores protestou na entrada de São Januário contra o time e a diretoria do Cruz-Maltino. Apesar de ter voltado a vencer, com dois gols do zagueiro Ricardo Graça, o clube carioca confirmou o seu quarto rebaixamento em 12 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo site "Esporte News Mundo"

> Confira como terminou a classificação do Campeonato Brasileiro Durante o protesto, foram ouvidos gritos de "time sem vergonha" e muitas críticas e xingamentos. Membros de torcida organizada e pessoas com bonés em apoio a Leven Siano emitiram gritos contra o ex-presidente da Assembleia Geral do clube, Faues Cherene Jassus, o Mussa, e o novo mandatário Jorge Salgado.

Nesta sexta, está marcada uma coletiva de imprensa com o presidente Jorge Salgado e a presença do diretor de futebol Alexandre Pássaro para esclarecer como será o planejamento do clube para a próxima temporada, que se inicia já em março. O time de São Januário terá pela frente uma nova realidade, já que terá uma queda brusca na receita ao disputar a Série B.

O Vasco chegou a última rodada do Campeonato Brasileiro necessitando derrotar o Esmeraldino, torcer para o Fortaleza não vencer o Fluminense, e tirar uma desvantagem de 12 gols de saldo. Os resultados aconteceram, porém o rebaixamento se confirmou pela diferença entre os saldos das equipes.