Grupo de sócios do Botafogo declara apoio à candidatura de Durcesio

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Um grupo de quase 400 sócios do Botafogo, declarou abertamente o apoio ao empresário Durcesio Mello, candidato à presidência do clube, nas eleições marcadas para novembro. Em um manifesto divulgado, nesta terça-feira, por e-email e mensagens de Whatsapp, os apoiadores clamam pelo fim das gestões amadoras no clube e reforçaram o apoio à transição para o modelo clube-empresa. O texto também declara o compromisso com os esportes olímpicos e a formação de talentos.

Engenheiro de formação e sócio atuante desde 1994, Durcesio é empresário no ramo de aviação e da gastronomia. Ele oficializou a candidatura em maio, com o apoio do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, uma das pessoas mais influentes do clube e atual integrante do Comitê Gestor de Futebol.

Em 2014, chegou a ter o nome lembrado para concorrer às eleições, mas, por estar muito envolvido com compromissos profissionais, preferiu colaborar com o então candidato Thiago Alvim.

Durcesio Mello terá como concorrentes no pleito o advogado Walmer Machado, qua ainda não oficializou a candidatura e um representante do grupo Mais Botafogo, qua ainda não teve o nome divulgado. E MAIS:Benevenuto revela ter sido alvo de ofensa racista de Maxi LópezPioneiro: conheça o primeiro negro campeão pelo BotafogoBotafogo aceita proposta e Vinícius Tanque fica no CartagenaBotafogo inicia venda de ingressos virtuais para final de 1995Confira a íntegra do manifesto:

"Uma Estrela Solitária nos conduz!

O mundo enfrenta tempos críticos e desafiadores. A gravidade do impacto da pandemia do coronavírus no Brasil nos preocupa, tanto no que diz respeito à saúde da população, como no que concerne à economia do país. O momento éde cautela e responsabilidade, para que, protegendo vidas, possamos dar, no tempo devido, os passos necessários para a retomada de nossas atividades.

Enfrentaremos uma nova realidade, ainda desconhecida, cuja normalidade pós-crise certamente será diferente da que tínhamos antes. Este contexto nos colocará novas responsabilidades e desafios, que, conjuntamente, teremos queassumir e enfrentar.

É dentro deste cenário que retomaremos nossas rotinas. Seja em nossas vidas profissionais, seja em nossas vidas sociais, ou seja na dedicação à nossa maior paixão: o Glorioso BOTAFOGO.

Pensando nisso e buscando esperança em tempos tão difíceis, reunimos virtualmente sócios proprietários do BOTAFOGO para olhar para o amanhã. Guiados pela estrela solitária, queremos refletir sobre o presente e, juntos,construir o futuro do clube.

Não sendo possível realizar reuniões físicas nesse momento, queremos manifestar nossa convicção de que há um futuro glorioso à nossa frente. Mas a construção deste depende da nossa capacidade de unir e mobilizar esforços, em prol de uma ruptura radical com modelos amadores de gestão, falidos e arcaicos, por si incapazes de dar respostas aos desafios do futebol moderno e, principalmente, do BOTAFOGO.

O BOTAFOGO precisa mudar! É imperativo que viabilizemos a separação do futebol do social, implementando a S.A. e trazendo investidores para o clube. Ao mesmo tempo, precisamos fortalecer o social e os esportes olímpicos. O sócio proprietário, desprestigiado há muito tempo, precisa ser respeitado e valorizado. E o BOTAFOGO pode e deve voltar a ser um formador de talentos, honrando nossas cores em outros esportes e ajudando a formar uma nova geração de atletas e torcedores.

Para conduzir a mudança, identificamos um apaixonado botafoguense, que reúne todas as qualidades necessárias para capitanear esse processo. Por seu histórico de empresário de sucesso (com negócios no Brasil e no exterior), por sua capacidade de aglutinação e diálogo, por seu carisma e, principalmente, por seu amor ao BOTAFOGO, estamos com DURCESIO MELLO para presidente do BFR.

Alguns dos pontos centrais da nossa plataforma:

a) Garantia da transição para a S.A. e gestão profissional para o clube como um todo;b) Gestão pautada pelo compliance (compromisso com a ética e transparência);c) Total apoio aos Esportes Olímpicos, que devem ser autossustentáveis (o que é viável com parcerias, boa gestão e ouso das Leis de Incentivo ao Esporte);d) Modernização das sedes, com melhorias e novas estruturas de lazer e serviços (bar temático e de eGames, Museu doBotafogo, sala de jogos, salão de beleza, academia de ginástica, arena para esportes olímpicos e shows, etc.);e) Valorização do sócio proprietário, com a defesa, junto à S.A., da manutenção do direito de acesso gratuito, aos jogoscom mando do clube, para sócios proprietários adimplentes;f) Apoio aos ex-atletas, prestigiando e estimulando a participação destes em projetos socioesportivos;g) Projetos sociais que reforcem a marca Botafogo.