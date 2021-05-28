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Grupo de conselheiros do Corinthians entra com pedido para tornar Andrés Sanchez inelegível por dez anos

Motivação do grupo, que envolve conselheiros de diversas chapas e vitalícios, é a reprovação das contas de 2019 e usam o Profut para pedir as punições ao ex-presidente...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 13:31

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 13:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Os bastidores do Corinthians seguem aquecidos do ponto de vista político. Desta vez um grupo de conselheiros entrou com uma representação formal junto ao presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Husni, solicitando a convocação extraordinária de uma Assembleia Geral para pedir a inexigibilidade do ex-presidente Andrés Sanchez, tomando como base a reprovação das contas de 2019 e as punições previstas no Profut.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A motivação do grupo, formado por integrantes de várias chapas do Conselho e por vitalícios, é o déficit de R$ 195,4 milhões registrado no ano de 2019, contas essas que foram reprovadas em reunião no fim de abril. Segundo o documento apresentado para o presidente do órgão, o estatuto do clube prevê punições aos responsáveis pela gestão no ano em que as contas foram reprovadas.
Ainda de acordo com texto entregue à presidência do Conselho, a Lei 13.155/2015, referente ao Profut, em seu artigo 25, explicita atos de gestão irregular no Corinthians durante o mandato de Andrés Sanchez, como formar déficit ou prejuízo anual acima de 20% da receita bruta e não divulgar de forma transparente informações de gestão aos associados e torcedores.
Por conta de Andrés já ter deixado o cargo no fim do ano passado, ele não pode ser destituído, como prevê o estatuto do clube, por isso o pedido é que o ex-presidente fique inelegível por dez anos, punição que consta no Artigo 26 da Lei do Profut. Além disso, o grupo pede que a Diretoria Jurídica do Timão proponha uma ação indenizatória contra Sanchez, para o ressarcimento dos prejuízos causados no clube durante o seu último mandato.
Os conselheiros que assinam o documento são:
Romeu Tuma JuniorAntonio Roque CitadiniFabio Aguiar Munhoz SoaresLeandro J. B. CanoFrancisco PapaiordanouRubens Gomes da Silva JuniorMiriam AthiêJosé Walmir da CostaMarcelo Mattoso AzevedoMiguel Marques e SilvaCarlos Rafael Ferreira de CastilhoArmando Mendonça

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