Gringa na área! Corinthians anuncia meia colombiana para o time feminino

O Corinthians confirmou a contratação da meia-campista Liana Salazar, que atuava no Independiente Santa Fé, da Colômbia. Ela se tornou o quarto reforço do time feminino para a temporada.+ O brabo voltou! Relembre 15 momentos marcantes de Paulinho pelo Timão

Salazar atuou e foi titular pelo Santa Fé na final da última edição da Libertadores, disputada em Montevidéu, no Uruguai, e vencida pelo Timão por 2 a 0. Na decisão, a colombiana recebeu um cartão amarelo.

Através de seu perfil nas redes sociais, o Corinthians exaltou os feitos da atleta, que disputou duas edições dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, além de ser peça importante para a seleção colombiana.

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Salazar começou sua carreira em equipes universitárias e defendeu a Universidade do Kansas entre os anos de 2011 e 2015. Depois, ao se profissionalizar em 2017, passou a atuar pelo Santa Fé.

A colombiana se junta a zagueira Andressa, Mariza e Jaqueline, como reforços para o time de Arthur Elias.