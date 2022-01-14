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futebol

Gringa na área! Corinthians anuncia meia colombiana para o time feminino

Luana Salazar defendia o Independiente Santa Fé, da Colômbia, e encarou o Timão na última edição da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 11:56

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 11:56

O Corinthians confirmou a contratação da meia-campista Liana Salazar, que atuava no Independiente Santa Fé, da Colômbia. Ela se tornou o quarto reforço do time feminino para a temporada.+ O brabo voltou! Relembre 15 momentos marcantes de Paulinho pelo Timão
Salazar atuou e foi titular pelo Santa Fé na final da última edição da Libertadores, disputada em Montevidéu, no Uruguai, e vencida pelo Timão por 2 a 0. Na decisão, a colombiana recebeu um cartão amarelo.
Através de seu perfil nas redes sociais, o Corinthians exaltou os feitos da atleta, que disputou duas edições dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, além de ser peça importante para a seleção colombiana.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO
Salazar começou sua carreira em equipes universitárias e defendeu a Universidade do Kansas entre os anos de 2011 e 2015. Depois, ao se profissionalizar em 2017, passou a atuar pelo Santa Fé.
A colombiana se junta a zagueira Andressa, Mariza e Jaqueline, como reforços para o time de Arthur Elias.
Crédito: NovacontratadadoTimão(Foto:Divulgação/TwitterCorinthiansFutebolFeminino

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