Griezmann revela desejo de jogar na MLS a partir de 2024

Antoine Griezmann afirmou que quer jogar na MLS após o fim de seu contrato com o Barcelona, em 2024. Em entrevista ao "Le Figaro", o camisa sete revelou ser apaixonado pelos Estados Unidos e tem o desejo de experimentar uma nova liga na carreira.- Meu contrato com o Barcelona é até junho de 2024 e depois disso creio que será o momento ideal para ir ao Estados Unidos. Amo esse país, a cultura, a NBA e o desejo de descobrimento me guia. Mas eu iria para ser bom dentro de campo e ganhar a MLS e não chegar quando não tiver mais pernas.
O veterano está com 30 anos e pretende deixar a equipe culé apenas aos 33 anos. O atacante está garantido no elenco do técnico Ronald Koeman para a próxima temporada apesar de sua saída ter sido especulada após seu primeiro ano na Catalunha.
Na última campanha, Griezmann conseguiu se destacar com a camisa blaugrana e marcou 13 gols e sete assistências no Campeonato Espanhol, embora ainda não tenha sido o atleta que fez sucesso com a camisa do Atlético de Madrid.