Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Griezmann revela desejo de jogar na MLS a partir de 2024

Atacante francês afirmou que deve esperar o fim do seu contrato com o Barcelona antes de realizar o sonho e viver nos Estados Unidos...
LanceNet

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 09:54

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Antoine Griezmann afirmou que quer jogar na MLS após o fim de seu contrato com o Barcelona, em 2024. Em entrevista ao "Le Figaro", o camisa sete revelou ser apaixonado pelos Estados Unidos e tem o desejo de experimentar uma nova liga na carreira.- Meu contrato com o Barcelona é até junho de 2024 e depois disso creio que será o momento ideal para ir ao Estados Unidos. Amo esse país, a cultura, a NBA e o desejo de descobrimento me guia. Mas eu iria para ser bom dentro de campo e ganhar a MLS e não chegar quando não tiver mais pernas.
O veterano está com 30 anos e pretende deixar a equipe culé apenas aos 33 anos. O atacante está garantido no elenco do técnico Ronald Koeman para a próxima temporada apesar de sua saída ter sido especulada após seu primeiro ano na Catalunha.
Na última campanha, Griezmann conseguiu se destacar com a camisa blaugrana e marcou 13 gols e sete assistências no Campeonato Espanhol, embora ainda não tenha sido o atleta que fez sucesso com a camisa do Atlético de Madrid.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados