Griezmann não tem intenção em deixar o Barcelona nesta janela

Antoine Griezmann não tem a intenção de deixar o Barcelona nesta janela de transferências, informa o "L'Equipe". O nome do atacante francês foi especulado em uma possível troca com o Atlético de Madrid em que o clube culé receberia Saúl, mas a negociação fracassou.- Griezmann não está disposto a aceitar nenhuma condição de saída simplesmente pelo fato do Barcelona se encontrar em uma situação complicada - afirmou o entorno do jogador.
Nesta quinta-feira, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, disse acreditar que a torcida colchonera não perdoa o camisa sete por sua saída da capital para vestir a camisa blaugrana. Com isso, a porta para um possível retorno ao ex-clube se fecha ainda mais.
Sem a saída do francês, o Barcelona deve buscar liberar outros nomes do plantel para aliviar a folha salarial do elenco e enquadrar o novo contrato de Lionel Messi dentro das contas.