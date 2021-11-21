Griezmann avalia positivamente sua passagem pelo Barcelona

Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, avaliou posiviamente sua passagem pelo Barcelona. Em entrevista ao "Telefoot", o atacante francês afirmou sentir orgulho por ter vestido a camisa blaugrana e elogiou os companheiros de elenco.- Não creio que minha etapa no Barcelona tenha sido catastrófica, pois fiz quase 20 gols por temporada. É um imenso orgulho ter jogado no Barcelona. Estava muito feliz ali. Tinha companheiros extraordinários, aprendi muito com os treinadores, inclusive quando não jogava ou quando as coisas estavam complicadas.
Apesar da avaliação positiva, o atacante sempre foi contestado por parte da imprensa e da torcida na Catalunha. Atualmente no Atlético de Madrid, Griezmann se sente confortável por voltar ao Wanda Metropolitano após uma rápida passagem na equipe culé.
- No Atlético, eles adoram quem eu sou e o que sou, então é perfeito para todo mundo. Estava preocupado no início de temporada. Sei que não tive um bom início, mas sabia que ia dar tudo no campo de jogo para conquistar a confiança e agora tudo está bem.
No Campeonato Espanhol, o atacante anotou dois gols e contribuiu com uma assistência nas últimas três partidas em que participou. Na Champions League, o francês já balançou as redes em três oportunidades em jogos contra o Liverpool e Milan.