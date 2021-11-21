Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Griezmann avalia positivamente sua passagem pelo Barcelona

Atacante francês diz sentir orgulho em ter vestido a camisa blaugrana, mas afirma que se sente bem no Atlético de Madrid após um retorno polêmico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 09:43

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 09:43

Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, avaliou posiviamente sua passagem pelo Barcelona. Em entrevista ao "Telefoot", o atacante francês afirmou sentir orgulho por ter vestido a camisa blaugrana e elogiou os companheiros de elenco.- Não creio que minha etapa no Barcelona tenha sido catastrófica, pois fiz quase 20 gols por temporada. É um imenso orgulho ter jogado no Barcelona. Estava muito feliz ali. Tinha companheiros extraordinários, aprendi muito com os treinadores, inclusive quando não jogava ou quando as coisas estavam complicadas.
> Veja a tabela da La Liga
Apesar da avaliação positiva, o atacante sempre foi contestado por parte da imprensa e da torcida na Catalunha. Atualmente no Atlético de Madrid, Griezmann se sente confortável por voltar ao Wanda Metropolitano após uma rápida passagem na equipe culé.
- No Atlético, eles adoram quem eu sou e o que sou, então é perfeito para todo mundo. Estava preocupado no início de temporada. Sei que não tive um bom início, mas sabia que ia dar tudo no campo de jogo para conquistar a confiança e agora tudo está bem.
No Campeonato Espanhol, o atacante anotou dois gols e contribuiu com uma assistência nas últimas três partidas em que participou. Na Champions League, o francês já balançou as redes em três oportunidades em jogos contra o Liverpool e Milan.
Crédito: Griezmann está feliz no Atlético de Madrid, mas sente orgulho de passagem pelo Barcelona (Foto: GABRIEL BOUYS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca despacha italiano Berrettini e avança às quartas de final do Masters de Monte Carlo
Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados