Greuther Fürth x Borussia Dortmund: Onde assistir e as prováveis escalaçõe do jogo da Bundesliga

O Borussia Dortmund entrará em campo no próximo sábado pela Bundesliga. Os Aurinegros vão visitar o Greuther Fürth, pela 33ª rodada do campeonato, que já tem o Bayern como campeão e a equipe já está garantida na próxima Champions. A bola rola às 10h30 e o jogo terá exibição do LANCE! com a transmissão do Onefootball.O Greuther Fürth já está rebaixado e é o lanterna da competição com 18 pontos, logo uma temporada depois de subir para a elite do Campeonato Alemão. A equipe mandante já não vence há cinco jogos e já não tem mais chances de se livrar do descenso.+Veja a tabela do Campeonato Alemão
O Borussia já está garantido na próxima Champions e busca vencer para confirmar o vice-campeonato. Os aurinegros estão com 63 pontos somados. Os comandados de Marco Rose vão com o time titular para campo, porém possuem allguns desfalques como Hazard e Hummels.
FICHA TÉCNICAData e hora: sábado, 7 de maio às 10h30 de BrasíliaLocal: Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth, AlemanhaOnde assistir: LANCE! e Onefootball
Prováveis escalações
Greuther Fürth (Técnico: Stefan Leitl)Linde, Griesbeck, Bauer, Viergever, Asta, Raschl, Tillman, Itter, Leweling, Ngankam e Hrgota.
Desfalques: Kehr, Meyer, Nielsen, Seguin, e Willems.
Borussia Dortmund (Técnico: Marco Rose)Hitz, Can, Akanji, Zagadou, Guerreiro, Witsel, Bellingham, Wolf, Reus, Brandt e Haaland.
Desfalques: Bynoe-Gittens, Dahoud, Hazard, Hummels, Kobel, Malen, Meunier, Morey, Reyna, Schmelzer e Tigges.