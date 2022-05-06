  Greuther Fürth x Borussia Dortmund: Onde assistir e as prováveis escalaçõe do jogo da Bundesliga
Greuther Fürth x Borussia Dortmund: Onde assistir e as prováveis escalaçõe do jogo da Bundesliga

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 19:39

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 19:39

O Borussia Dortmund entrará em campo no próximo sábado pela Bundesliga. Os Aurinegros vão visitar o Greuther Fürth, pela 33ª rodada do campeonato, que já tem o Bayern como campeão e a equipe já está garantida na próxima Champions. A bola rola às 10h30 e o jogo terá exibição do LANCE! com a transmissão do Onefootball.O Greuther Fürth já está rebaixado e é o lanterna da competição com 18 pontos, logo uma temporada depois de subir para a elite do Campeonato Alemão. A equipe mandante já não vence há cinco jogos e já não tem mais chances de se livrar do descenso.​+Veja a tabela do Campeonato Alemão
​​O Borussia já está garantido na próxima Champions e busca vencer para confirmar o vice-campeonato. Os aurinegros estão com 63 pontos somados. Os comandados de Marco Rose vão com o time titular para campo, porém possuem allguns desfalques como Hazard e Hummels.
FICHA TÉCNICAData e hora: sábado, 7 de maio às 10h30 de BrasíliaLocal: Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth, Alemanha​Onde assistir: LANCE! e Onefootball
Prováveis escalações
Greuther Fürth (Técnico: Stefan Leitl)Linde, Griesbeck, Bauer, Viergever, Asta, Raschl, Tillman, Itter, Leweling, Ngankam e Hrgota.
Desfalques: Kehr, Meyer, Nielsen, Seguin, e Willems.
Borussia Dortmund (Técnico: Marco Rose)Hitz, Can, Akanji, Zagadou, Guerreiro, Witsel, Bellingham, Wolf, Reus, Brandt e Haaland.
Desfalques: Bynoe-Gittens, Dahoud, Hazard, Hummels, Kobel, Malen, Meunier, Morey, Reyna, Schmelzer e Tigges.
Borussia visita o Greuther Fürth no Campeonato Alemão (THOMAS KIENZLE/AFP)

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

